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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200915/podmoskove-1577249469.html
В Подмосковье за неделю привели в порядок 46 вылетных магистралей
Госадмтехнадзор Московской области добился устранения 46 нарушений, выявленных инспекторами вдоль вылетных магистралей в городских округах Подмосковья,... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:51
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_gosadmtekhnadzor-moskovskoy-oblasti" target="_blank">Госадмтехнадзор Московской области</a> добился устранения 46 нарушений, выявленных инспекторами вдоль вылетных магистралей в городских округах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Согласно данным пресс-службы, наибольшее количество нарушений устранено на Волоколамском и Щелковском шоссе.
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московская область (подмосковье)

В Подмосковье за неделю привели в порядок 46 вылетных магистралей

10:51 15.09.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУстановка знаков на выделенной полосе дорожного движения для общественного транспорта на Щелковском шоссе
Установка знаков на выделенной полосе дорожного движения для общественного транспорта на Щелковском шоссе - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Госадмтехнадзор Московской области добился устранения 46 нарушений, выявленных инспекторами вдоль вылетных магистралей в городских округах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Приведено в порядок 11 объектов рекламы вдоль дорог, 10 территорий, прилегающих к объектам в полосе отвода, 5 остановочных павильонов, 4 фасада зданий, 6 ограждений, 6 средств размещения информации. Также было демонтировано 6 незаконных средств для размещения рекламы", - говорится в сообщении.
Согласно данным пресс-службы, наибольшее количество нарушений устранено на Волоколамском и Щелковском шоссе.
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