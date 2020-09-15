https://ria.ru/20200915/podmoskove-1577249469.html

В Подмосковье за неделю привели в порядок 46 вылетных магистралей

Госадмтехнадзор Московской области добился устранения 46 нарушений, выявленных инспекторами вдоль вылетных магистралей в городских округах Подмосковья,... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T10:51

2020-09-15T10:51

2020-09-15T10:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_gosadmtekhnadzor-moskovskoy-oblasti" target="_blank">Госадмтехнадзор Московской области</a> добился устранения 46 нарушений, выявленных инспекторами вдоль вылетных магистралей в городских округах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Согласно данным пресс-службы, наибольшее количество нарушений устранено на Волоколамском и Щелковском шоссе.

https://ria.ru/20200914/musor-1577218563.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)