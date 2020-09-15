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https://ria.ru/20200915/peskov-1577265449.html
Песков не стал строить предположения о действиях в случае ухода Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможной реакции Кремля в случае, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет удержать... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:24
2020-09-15T14:24
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
сочи
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, говоря о возможной реакции Кремля в случае, если президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> не сможет удержать власть в стране, предложил не заниматься эвентуальными рассуждениями на эту тему.Говоря о том, какими в Кремле видят нынешние отношения России и Белоруссии и надолго ли сохранится дружеский тон, который присутствовал на переговорах президентов двух стран в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> в понедельник, Песков подчеркнул, что Белоруссия для России является ближайшим союзником и братской страной, в Кремле рассчитывают, что так и будет в дальнейшем.Накануне в Сочи прошли переговоры <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20200914/peskov-1577236264.html
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сочи
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александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, сочи, белоруссия, политика

Песков не стал строить предположения о действиях в случае ухода Лукашенко

14:24 15.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможной реакции Кремля в случае, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет удержать власть в стране, предложил не заниматься эвентуальными рассуждениями на эту тему.

"Я бы в такие эвентуальные рассуждения не вторгался бы сейчас, я бы не стал рассуждать на эту тему", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, есть ли у Кремля план действий на случай, если Лукашенко власть в стране не удержит.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи (стоп-кадр видео) - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 20:54
Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко
Говоря о том, какими в Кремле видят нынешние отношения России и Белоруссии и надолго ли сохранится дружеский тон, который присутствовал на переговорах президентов двух стран в Сочи в понедельник, Песков подчеркнул, что Белоруссия для России является ближайшим союзником и братской страной, в Кремле рассчитывают, что так и будет в дальнейшем.
Накануне в Сочи прошли переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко.
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Александр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинСочиБелоруссияПолитика
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