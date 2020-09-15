https://ria.ru/20200915/peskov-1577265449.html

Песков не стал строить предположения о действиях в случае ухода Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможной реакции Кремля в случае, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет удержать... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T14:24

2020-09-15T14:24

2020-09-15T14:24

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

сочи

белоруссия

политика

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, говоря о возможной реакции Кремля в случае, если президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> не сможет удержать власть в стране, предложил не заниматься эвентуальными рассуждениями на эту тему.Говоря о том, какими в Кремле видят нынешние отношения России и Белоруссии и надолго ли сохранится дружеский тон, который присутствовал на переговорах президентов двух стран в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> в понедельник, Песков подчеркнул, что Белоруссия для России является ближайшим союзником и братской страной, в Кремле рассчитывают, что так и будет в дальнейшем.Накануне в Сочи прошли переговоры <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20200914/peskov-1577236264.html

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сочи

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, сочи, белоруссия, политика