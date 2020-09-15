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Российский Су-27 перехватил самолеты ВВС США и Британии над Черным морем
Российские военные обнаружили над нейтральными водами Черного моря две воздушные цели, двигавшиеся по направлению к государственной границе, сообщили в... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T22:13
2020-09-15T23:16
россия
черное море
су-27
великобритания
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Российские военные обнаружили над нейтральными водами <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a> две воздушные цели, двигавшиеся по направлению к государственной границе, сообщили в Национальном центре управления обороной.Для их идентификации в воздух подняли дежурный <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> из состава сил ПВО Южного военного округа.О нарушении госграницы иностранными самолетами в Центре управления обороной не сообщали.Похожий инцидент произошел и над <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийским морем</a>. Там поднятый в воздух Су-27 из состава дежурных по ПВО сил <a href="http://ria.ru/organization_Baltijjskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Балтфлота</a> определил воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> и сопроводил его над акваторией.После разворота американского военного самолета от госграницы истребитель вернулся на аэродром.Весь полет Су-27 соответствовал международным правилам использования воздушного пространства.Ранее сегодня российские истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35с Восточного военного округа сопроводили стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США над Беринговым и Охотским морями.Как заявлял в начале сентября министр обороны Сергей Шойгу, число полетов разведывательной авиации стран НАТО у границ России выросло более чем на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Так, в августе 2019 года их было 87, в этом году — около 120.
https://ria.ru/20200914/samolety-1577233606.html
Допускать нарушителей в воздушное пространство РФ, принуждать к посадке. Самолеты конфисковывать, пилотов судить народным судом при широком освещении в прессе каждого случая. Как с Пауэрсом!
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россия
черное море
великобритания
сша
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россия, черное море, су-27, великобритания, сша, в мире

Российский Су-27 перехватил самолеты ВВС США и Британии над Черным морем

22:13 15.09.2020 (обновлено: 23:16 15.09.2020)
3821
© Фото : Vitaly V. Kuzmin Многоцелевой истребитель Су-27СМ3
Многоцелевой истребитель Су-27СМ3 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фото : Vitaly V. Kuzmin
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские военные обнаружили над нейтральными водами Черного моря две воздушные цели, двигавшиеся по направлению к государственной границе, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Для их идентификации в воздух подняли дежурный Су-27 из состава сил ПВО Южного военного округа.
"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегические самолеты-разведчики RC-135 ВВС США и ВВС Великобритании", — указали в ведомстве.
О нарушении госграницы иностранными самолетами в Центре управления обороной не сообщали.
Похожий инцидент произошел и над Балтийским морем. Там поднятый в воздух Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтфлота определил воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и сопроводил его над акваторией.
После разворота американского военного самолета от госграницы истребитель вернулся на аэродром.
Весь полет Су-27 соответствовал международным правилам использования воздушного пространства.
Ранее сегодня российские истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35с Восточного военного округа сопроводили стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США над Беринговым и Охотским морями.
Как заявлял в начале сентября министр обороны Сергей Шойгу, число полетов разведывательной авиации стран НАТО у границ России выросло более чем на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Так, в августе 2019 года их было 87, в этом году — около 120.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 19:52
Самолеты ВВС Норвегии сопроводили российские Ту-160 над Атлантикой
1161133198
Обсудить 32
РоссияЧерное мореСу-27ВеликобританияСШАВ мире
Популярные комментарии
Допускать нарушителей в воздушное пространство РФ, принуждать к посадке. Самолеты конфисковывать, пилотов судить народным судом при широком освещении в прессе каждого случая. Как с Пауэрсом!
15 сентября, 22:19
ИЗИгорь Земский
1330100
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