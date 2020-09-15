https://ria.ru/20200915/perekhvat-1577291148.html

Российский Су-27 перехватил самолеты ВВС США и Британии над Черным морем

Российские военные обнаружили над нейтральными водами Черного моря две воздушные цели, двигавшиеся по направлению к государственной границе, сообщили в... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T22:13

2020-09-15T22:13

2020-09-15T23:16

россия

черное море

су-27

великобритания

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Российские военные обнаружили над нейтральными водами <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a> две воздушные цели, двигавшиеся по направлению к государственной границе, сообщили в Национальном центре управления обороной.Для их идентификации в воздух подняли дежурный <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> из состава сил ПВО Южного военного округа.О нарушении госграницы иностранными самолетами в Центре управления обороной не сообщали.Похожий инцидент произошел и над <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийским морем</a>. Там поднятый в воздух Су-27 из состава дежурных по ПВО сил <a href="http://ria.ru/organization_Baltijjskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Балтфлота</a> определил воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> и сопроводил его над акваторией.После разворота американского военного самолета от госграницы истребитель вернулся на аэродром.Весь полет Су-27 соответствовал международным правилам использования воздушного пространства.Ранее сегодня российские истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35с Восточного военного округа сопроводили стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США над Беринговым и Охотским морями.Как заявлял в начале сентября министр обороны Сергей Шойгу, число полетов разведывательной авиации стран НАТО у границ России выросло более чем на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Так, в августе 2019 года их было 87, в этом году — около 120.

https://ria.ru/20200914/samolety-1577233606.html

Игорь Земский Допускать нарушителей в воздушное пространство РФ, принуждать к посадке. Самолеты конфисковывать, пилотов судить народным судом при широком освещении в прессе каждого случая. Как с Пауэрсом! 17

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россия

черное море

великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, су-27, великобритания, сша, в мире