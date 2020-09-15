https://ria.ru/20200915/perekhvat-1577265056.html

ВКС перехватили американский бомбардировщик над Беринговым морем

Российские истребители сопроводили стратегический бомбардировщик ВВС США над Беринговым и Охотским морями, сообщили в департаменте информации и массовых... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T14:12

2020-09-15T14:12

2020-09-15T14:45

россия

су-35с

берингово море

охотское море

ввс сша

миг-31

министерство обороны рф (минобороны рф)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Российские истребители сопроводили стратегический бомбардировщик ВВС США над <a href="https://ria.ru/location_Beringovo_more/" target="_blank">Беринговым</a> и <a href="http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Охотским морями</a>, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства засекли объект, приближающийся к госгранице."Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1В Lancer <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank">ВВС США</a>. После сопровождения иностранного самолета российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", — говорится в сообщении ведомства.На перехват поднимались истребители <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a> морской авиации Тихоокеанского флота и <a href="http://ria.ru/product_Su-35S/" target="_blank" data-auto="true">Су-35с</a>.Накануне сообщалось о перехвате трех американских бомбардировщиков над акваторией <a href="https://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank">Черного моря</a>.Ранее главком ВКС <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Surovikin/" target="_blank">Сергей Суровикин</a> констатировал, что НАТО повысила активность своих боевых (а не только разведывательных) самолетов у границ России. По словам генерала, только с 28 августа по 4 сентября самолеты бомбардировочной авиации <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> совершили десять одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве стран Западной и <a href="http://ria.ru/location_vostochnaja_evropa/" target="_blank">Восточной Европы</a>, а также над прилегающими морскими акваториями. За это время российская авиация 27 раз поднималась на перехват над Балтийским, Баренцевым, Черным и <a href="http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/" target="_blank">Охотским морями</a>.Россия неоднократно подчеркивала, что это создает дополнительную напряженность в международных отношениях, и призывала <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank">Вашингтон</a> отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.

https://ria.ru/20200911/samolet-1577103361.html

https://ria.ru/20200914/perekhvat-1577209987.html

Eugene Visotsky Чего два только подняли? Надо было штук сто со всей страны пригнать чтобы посмотреть, как мимо американский самолёт пролетал. 122

Denis Inkognito Тиражирование глупостей продолжается 68

29

россия

берингово море

охотское море

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, су-35с, берингово море, охотское море, ввс сша, миг-31, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, в мире