https://ria.ru/20200915/perekhvat-1577265056.html
ВКС перехватили американский бомбардировщик над Беринговым морем
Российские истребители сопроводили стратегический бомбардировщик ВВС США над Беринговым и Охотским морями, сообщили в департаменте информации и массовых... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:12
2020-09-15T14:12
2020-09-15T14:45
россия
су-35с
берингово море
охотское море
ввс сша
миг-31
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Российские истребители сопроводили стратегический бомбардировщик ВВС США над <a href="https://ria.ru/location_Beringovo_more/" target="_blank">Беринговым</a> и <a href="http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Охотским морями</a>, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства засекли объект, приближающийся к госгранице."Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1В Lancer <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank">ВВС США</a>. После сопровождения иностранного самолета российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", — говорится в сообщении ведомства.На перехват поднимались истребители <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a> морской авиации Тихоокеанского флота и <a href="http://ria.ru/product_Su-35S/" target="_blank" data-auto="true">Су-35с</a>.Накануне сообщалось о перехвате трех американских бомбардировщиков над акваторией <a href="https://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank">Черного моря</a>.Ранее главком ВКС <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Surovikin/" target="_blank">Сергей Суровикин</a> констатировал, что НАТО повысила активность своих боевых (а не только разведывательных) самолетов у границ России. По словам генерала, только с 28 августа по 4 сентября самолеты бомбардировочной авиации <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> совершили десять одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве стран Западной и <a href="http://ria.ru/location_vostochnaja_evropa/" target="_blank">Восточной Европы</a>, а также над прилегающими морскими акваториями. За это время российская авиация 27 раз поднималась на перехват над Балтийским, Баренцевым, Черным и <a href="http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/" target="_blank">Охотским морями</a>.Россия неоднократно подчеркивала, что это создает дополнительную напряженность в международных отношениях, и призывала <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank">Вашингтон</a> отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.
https://ria.ru/20200911/samolet-1577103361.html
https://ria.ru/20200914/perekhvat-1577209987.html
Eugene Visotsky
Чего два только подняли? Надо было штук сто со всей страны пригнать чтобы посмотреть, как мимо американский самолёт пролетал.
122
Denis Inkognito
Тиражирование глупостей продолжается
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берингово море
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, су-35с, берингово море, охотское море, ввс сша, миг-31, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, в мире