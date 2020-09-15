Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/perekhvat-1577265056.html
ВКС перехватили американский бомбардировщик над Беринговым морем
Российские истребители сопроводили стратегический бомбардировщик ВВС США над Беринговым и Охотским морями, сообщили в департаменте информации и массовых... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:12
2020-09-15T14:45
россия
су-35с
берингово море
охотское море
ввс сша
миг-31
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571021973_0:54:1023:629_1400x0_80_0_0_d50291ee780171099a1ec8155ad840ba.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Российские истребители сопроводили стратегический бомбардировщик ВВС США над <a href="https://ria.ru/location_Beringovo_more/" target="_blank">Беринговым</a> и <a href="http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Охотским морями</a>, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства засекли объект, приближающийся к госгранице."Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1В Lancer <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank">ВВС США</a>. После сопровождения иностранного самолета российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", — говорится в сообщении ведомства.На перехват поднимались истребители <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a> морской авиации Тихоокеанского флота и <a href="http://ria.ru/product_Su-35S/" target="_blank" data-auto="true">Су-35с</a>.Накануне сообщалось о перехвате трех американских бомбардировщиков над акваторией <a href="https://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank">Черного моря</a>.Ранее главком ВКС <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Surovikin/" target="_blank">Сергей Суровикин</a> констатировал, что НАТО повысила активность своих боевых (а не только разведывательных) самолетов у границ России. По словам генерала, только с 28 августа по 4 сентября самолеты бомбардировочной авиации <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> совершили десять одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве стран Западной и <a href="http://ria.ru/location_vostochnaja_evropa/" target="_blank">Восточной Европы</a>, а также над прилегающими морскими акваториями. За это время российская авиация 27 раз поднималась на перехват над Балтийским, Баренцевым, Черным и <a href="http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/" target="_blank">Охотским морями</a>.Россия неоднократно подчеркивала, что это создает дополнительную напряженность в международных отношениях, и призывала <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank">Вашингтон</a> отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.
https://ria.ru/20200911/samolet-1577103361.html
https://ria.ru/20200914/perekhvat-1577209987.html
Чего два только подняли? Надо было штук сто со всей страны пригнать чтобы посмотреть, как мимо американский самолёт пролетал.
122
Тиражирование глупостей продолжается
68
29
россия
берингово море
охотское море
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571021973_58:0:966:681_1400x0_80_0_0_cb3c032f99f6abdbdea4a40a73cb2341.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, су-35с, берингово море, охотское море, ввс сша, миг-31, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, в мире

ВКС перехватили американский бомбардировщик над Беринговым морем

14:12 15.09.2020 (обновлено: 14:45 15.09.2020)
26001
CC0 / U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon / Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
CC0 / U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские истребители сопроводили стратегический бомбардировщик ВВС США над Беринговым и Охотским морями, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства засекли объект, приближающийся к госгранице.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 16:28
ВКС дважды за день перехватили самолеты НАТО вблизи российских границ
"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США. После сопровождения иностранного самолета российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", — говорится в сообщении ведомства.
На перехват поднимались истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35с.
Накануне сообщалось о перехвате трех американских бомбардировщиков над акваторией Черного моря.
Ранее главком ВКС Сергей Суровикин констатировал, что НАТО повысила активность своих боевых (а не только разведывательных) самолетов у границ России. По словам генерала, только с 28 августа по 4 сентября самолеты бомбардировочной авиации США совершили десять одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве стран Западной и Восточной Европы, а также над прилегающими морскими акваториями. За это время российская авиация 27 раз поднималась на перехват над Балтийским, Баренцевым, Черным и Охотским морями.
Россия неоднократно подчеркивала, что это создает дополнительную напряженность в международных отношениях, и призывала Вашингтон отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2F c космодрома Цзюцюань, КНР - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 13:53РИА Наука
Космонавт оценил сообщения о "перехвате" радиолюбителем сигнала с орбиты
27910734111
Обсудить 29
РоссияСу-35СБерингово мореОхотское мореВВС СШАМиГ-31Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАВ мире
Популярные комментарии
Чего два только подняли? Надо было штук сто со всей страны пригнать чтобы посмотреть, как мимо американский самолёт пролетал.
15 сентября, 14:19
EVEugene Visotsky
18221297
Тиражирование глупостей продолжается
15 сентября, 14:32
DIDenis Inkognito
24101042
Рекомендуем
Кроссовки
Названы самые важные витамины осенью
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
МИД Украины назвал условие подачи воды в Крым
Венера-Д
"Роскосмос" отказался от сотрудничества с США по запуску станции к Венере
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Президент Австрии ответил на призывы остановить "Северный поток — 2"
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Навальный опубликовал первый пост после госпитализации
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы
"Убьет без коронавируса". Онищенко назвал болезнь опаснее COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский заявил, что взаимодействие с Москвой нельзя назвать отношениями
Американский танк M1A2 Abrams
"Перебросили "Абрамсы": что американцы затеяли у границ Белоруссии
Девушка с флагом ЕС и надписью Беларусь в Минске
МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Овощи
Названы идеальные продукты для похудения
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
В бундестаге назвали санкции против России огнем по своим
Стюардесса
Откровенное фото стюардессы в кабине пилотов поразило пользователей Сети
Сосредоточенные у белорусской границы российские силовики возвращаются в места постоянной дислокации. Кадр видео
Россия отвела силовиков от белорусской границы
Рабочие на строительстве газопровода Северный поток-2
Ожидая "Северный поток — 2": что будет с Украиной, Польшей и Турцией
Пленарное заседание Госдумы
В Госдуму внесли проект о повышении почасовой оплаты труда до 150 рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11СК создал в рамках борьбы с оправданием нацизма
03:09В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
Лента новостейМолния