https://ria.ru/20200915/palomniki-1577239967.html

Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии

Около 1,5 тысячи паломников-хасидов находятся на территории Белоруссии в приграничных районах с Украиной, которая не пропускает их через свою границу из-за мер... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T01:09

2020-09-15T01:09

2020-09-15T05:26

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

белоруссия

украина

в мире

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<strong>МИНСК, 15 сен - РИА Новости.</strong> Около 1,5 тысячи паломников-хасидов находятся на территории <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в приграничных районах с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a>, которая не пропускает их через свою границу из-за мер по борьбе с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, сообщил РИА Новости официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.Он отметил, что украинские пограничники не пропускают на текущий момент в связи с ограничениями, принятыми в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, иностранцев, включая этих граждан Израиля.Собеседник отметил, что хасиды оформлялись на выезд из Белоруссии, рассчитывая на пропуск на территорию Украины, но этого не произошло, и белорусская сторона предпринимает меры по оперативному оформлению для въезда назад на свою территорию паломников, среди которых есть малолетние дети и старики.Бычковский привел в пример пункт пропуска "Новая Гута" ("Новые Ярыловичи" с украинской стороны), где белорусская сторона оформила на выезд из республики более 500 граждан, вернулись в республику только четверо. Другие остались между пунктами пропуска, при этом расстояние от белорусского пункта пропуска до линии границы составляет около одного километра.Между тем, по информации Бычковского, с 20.00 (совпадает с мск) 14 сентября был приостановлен пропуск всех граждан и транспортных средств на въезд в Украину в пункте пропуска "Новые Ярыловичи". Он обратил внимание, что данных о прекращении пропуска лиц и транспорта в других пунктах пропуска от украинской стороны не поступало, но и там у этой категории граждан могут возникнуть трудности при пересечении границы как по отдельности, так и группами. Собеседник призвал учитывать, что украинское правительство в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции ввело ограничения на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства до 29 сентября.Бычковский также обратил внимание, что несмотря на скопление граждан и транспорта, хасиды на белорусской территории соблюдают порядок, законодательство не нарушают, проблемных вопросов в этой части не возникает. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200911/posol-1577116825.html

https://ria.ru/20200911/elektroenergiya-1577090153.html

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, белоруссия, украина, в мире