https://ria.ru/20200915/oppozitsiya-1577255598.html
Защита белорусского оппозиционера Знака обжаловала его арест
Защита члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Максима Знака подала обжалование на его заключение под стражу, а также ходатайство о... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:17
2020-09-15T12:17
2020-09-15T21:09
протесты в белоруссии
максим знак
светлана алексиевич
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 15 сен - РИА Новости.</strong> Защита члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции <a href="https://ria.ru/person_maksim-znak" target="_blank">Максима Знака</a> подала обжалование на его заключение под стражу, а также ходатайство о прекращении его уголовного преследования, сообщила РИА Новости его супруга Надежда Знак, которая также является его адвокатом."Обжаловано помещение Максима под стражу... Документ подается в СК, то есть орган, который ведет следствие", - сообщила адвокат РИА Новости.По ее словам, обжалование должно быть передано в суд, который рассмотрит этот вопрос, однако дата судебного заседания пока не назначена."Но это должно случиться со дня на день. Мы ожидаем, готовимся к процессу", - рассказала Знак. Она отметила, что с понедельника также является адвокатом своего супруга.Кроме того, защитники Знака подали ходатайство о прекращении его уголовного преследования, поскольку они считают, что оппозиционер никого не призывал к насильственным действиям, а лишь разъяснял в качестве юриста сложившуюся в Белоруссии ситуацию."Оно (ходатайство - ред.) подается в канцелярию и фиксируется, а дальше оно должно быть рассмотрено, по нему должно быть принято какое-то решение. Информации о дальнейшей судьбе (ходатайства - ред.) у нас пока нет", - добавила Знак.Адвокат отметила, что ее супруг сейчас остается под арестом в СИЗО №1 Минска, в понедельник его навестил другой адвокат - Дмитрий Лаевский."Следующая возможная стадия - предъявление обвинения. Но это зависит от органов следствия", - подытожила она.Ранее представители оппозиции Белоруссии, несогласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. В основной состав КС входят 75 человек. Они избрали президиум из семи человек, из которых сейчас в Минске на свободе осталась только нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200914/oppozitsiya-1577221908.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим знак, светлана алексиевич, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 15 сен - РИА Новости.
Защита члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Максима Знака
подала обжалование на его заключение под стражу, а также ходатайство о прекращении его уголовного преследования, сообщила РИА Новости его супруга Надежда Знак, которая также является его адвокатом.
"Обжаловано помещение Максима под стражу... Документ подается в СК, то есть орган, который ведет следствие", - сообщила адвокат РИА Новости.
По ее словам, обжалование должно быть передано в суд, который рассмотрит этот вопрос, однако дата судебного заседания пока не назначена.
"Но это должно случиться со дня на день. Мы ожидаем, готовимся к процессу", - рассказала Знак. Она отметила, что с понедельника также является адвокатом своего супруга.
Кроме того, защитники Знака подали ходатайство о прекращении его уголовного преследования, поскольку они считают, что оппозиционер никого не призывал к насильственным действиям, а лишь разъяснял в качестве юриста сложившуюся в Белоруссии ситуацию.
"Оно (ходатайство - ред.) подается в канцелярию и фиксируется, а дальше оно должно быть рассмотрено, по нему должно быть принято какое-то решение. Информации о дальнейшей судьбе (ходатайства - ред.) у нас пока нет", - добавила Знак.
Адвокат отметила, что ее супруг сейчас остается под арестом в СИЗО №1 Минска, в понедельник его навестил другой адвокат - Дмитрий Лаевский.
"Следующая возможная стадия - предъявление обвинения. Но это зависит от органов следствия", - подытожила она.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, несогласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. В основной состав КС входят 75 человек. Они избрали президиум из семи человек, из которых сейчас в Минске на свободе осталась только нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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