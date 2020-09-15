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Волгоградская область
https://ria.ru/20200915/obschestvo-1577250266.html
В Волгоградской области модернизируют женские консультации
Государственную программу по модернизации женских консультаций разработают в Волгоградской области до конца года, сообщает во вторник пресс-служба администрации РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:06
2020-09-15T11:06
волгоградская область
андрей бочаров
волгоградская область
общество
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<strong>ВОЛГОГРАД, 15 сен – РИА Новости.</strong> Государственную программу по модернизации женских консультаций разработают в <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a> до конца года, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, губернатор Волгоградской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Bocharov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Бочаров</a> провел совещание в больнице имени С.З. Фишера в городе <a href="http://ria.ru/location_Volzhskijj/" target="_blank" data-auto="true">Волжский</a>, где завершилась модернизация центра экстренной помощи. Здесь выполнено распределение потоков по мировым стандартам, организованы "зеленая", "желтая" и "красная" зоны, установлено современное оборудование - ангиограф, компьютерный томограф, УЗИ экспертного класса и другое. По данным администрации, в приемном отделении создан модуль чистых помещений, построена эстакада для скорых. Отмечается, что на базе больницы создается сердечно-сосудистый центр для районов Заволжья, до конца года в медучреждение поступит новое оборудование, а в 2021 года начнется капитальный ремонт еще двух корпусов.По информации администрации, на базе больницы создана современная женская консультация, работающая по стандартам "Бережливого производства"."В Волжском создан один из лучших центров для будущих родителей, мы получили яркий пример современной консультации. Ознакомившись с его работой, мы окончательно приняли решение о создании отдельной госпрограммы по модернизации всех женских консультаций Волгоградской области… Необходимо проанализировать до конца года состояние и местоположение подобных учреждений и предложить варианты решения этой задачи", - цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении.
https://ria.ru/20200911/privivka-1577098873.html
https://ria.ru/20200827/sotsproekt-1576384784.html
волгоградская область
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РИА Новости
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андрей бочаров, волгоградская область, общество

В Волгоградской области модернизируют женские консультации

11:06 15.09.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк Беременные женщины в очереди на осмотр в женской консультации
Беременные женщины в очереди на осмотр в женской консультации - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Беременные женщины в очереди на осмотр в женской консультации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 15 сен – РИА Новости. Государственную программу по модернизации женских консультаций разработают в Волгоградской области до конца года, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совещание в больнице имени С.З. Фишера в городе Волжский, где завершилась модернизация центра экстренной помощи. Здесь выполнено распределение потоков по мировым стандартам, организованы "зеленая", "желтая" и "красная" зоны, установлено современное оборудование - ангиограф, компьютерный томограф, УЗИ экспертного класса и другое. По данным администрации, в приемном отделении создан модуль чистых помещений, построена эстакада для скорых. Отмечается, что на базе больницы создается сердечно-сосудистый центр для районов Заволжья, до конца года в медучреждение поступит новое оборудование, а в 2021 года начнется капитальный ремонт еще двух корпусов.
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По информации администрации, на базе больницы создана современная женская консультация, работающая по стандартам "Бережливого производства".
"В Волжском создан один из лучших центров для будущих родителей, мы получили яркий пример современной консультации. Ознакомившись с его работой, мы окончательно приняли решение о создании отдельной госпрограммы по модернизации всех женских консультаций Волгоградской области… Необходимо проанализировать до конца года состояние и местоположение подобных учреждений и предложить варианты решения этой задачи", - цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении.
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