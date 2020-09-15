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https://ria.ru/20200915/niderlandy-1577292485.html
Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
Посол Белоруссии в Нидерландах Андрей Евдоченко рассказал госканалу "Беларусь 1", что нидерландский телеканал NOS исказил его интервью, поэтому дипломат... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T23:40
2020-09-16T00:29
андрей евдоченко
александр лукашенко
минск
белоруссия
нидерланды
в мире
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<strong>МИНСК, 15 сен – РИА новости.</strong> Посол <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландах</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Evdochenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Евдоченко</a> рассказал госканалу <a href="https://www.tvr.by/televidenie/belarus-1/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Беларусь 1"</a>, что нидерландский телеканал <a href="https://nos.nl/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NOS</a> исказил его интервью, поэтому дипломат пожаловался в редакцию на ангажированность и безответственность подготовившего его корреспондента.Ранее Евдоченко, согласно NOS, сказал в интервью, что новое будущее его страны возможно с действующим президентом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>: для этого его необходимо вовлечь в диалог с другими сторонами. При этом белорусский посол в Нидерландах также якобы заявил о готовности принять выбор народа, если тот решит избрать другого лидера.Белорусскому телеканалу Евдоченко в среду рассказал, что его интервью с нидерландским телеканалом длилось примерно 1 час 20 минут. "У меня было полное понимание в соответствии с нашей договоренностью, что мое интервью выйдет в вечернем эфире, это будет полномасштабное 20-минутное интервью без вставок, перерывов и интерпретаций. В итоге то, что вышло на экран, сильно разочаровало: фактически меня использовали как ширму для их собственной программы. Я появляюсь на экране только три раза и в сумме это примерно 30 секунд", - сказал посол в эфире белорусского ТВ.Он отметил, что больше всего его удивило и возмутило то, что "многие вещи были смешаны, порезаны, перепутаны". "Многие, наверное, обратили внимание, что ответы мои не соответствуют заданным вопросам. Но это только потому, что эти ответы были подставлены под другие вопросы. В частности, один из ответов был: "Я повинуюсь воле белорусского народа". Этот ответ был дан на прямой вопрос: "А вы, господин посол, уедете ли из страны пребывания обратно домой, если этого потребует белорусский народ?"… Вы знаете, какой вопрос приставили к этому ответу", - продолжил дипломат.Он сообщил, что написал письмо в редакцию, в котором обратил внимание "на ангажированность и безответственность корреспондента, который готовил это интервью".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200915/makey-1577287160.html
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577262231.html
Кто же с шулерами играть садится?
20
Ты по большому счёту как всегда лжёшь. А вот в твоей любимой Европени и США,это взято за основу СМИ! Вот это ТОЧНО. \:-()
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минск
белоруссия
нидерланды
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андрей евдоченко, александр лукашенко, минск, белоруссия, нидерланды, в мире

Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла

23:40 15.09.2020 (обновлено: 00:29 16.09.2020)
2516
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОператор за работой
Оператор за работой - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МИНСК, 15 сен – РИА новости. Посол Белоруссии в Нидерландах Андрей Евдоченко рассказал госканалу "Беларусь 1", что нидерландский телеканал NOS исказил его интервью, поэтому дипломат пожаловался в редакцию на ангажированность и безответственность подготовившего его корреспондента.
Ранее Евдоченко, согласно NOS, сказал в интервью, что новое будущее его страны возможно с действующим президентом Александром Лукашенко: для этого его необходимо вовлечь в диалог с другими сторонами. При этом белорусский посол в Нидерландах также якобы заявил о готовности принять выбор народа, если тот решит избрать другого лидера.
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Белорусскому телеканалу Евдоченко в среду рассказал, что его интервью с нидерландским телеканалом длилось примерно 1 час 20 минут. "У меня было полное понимание в соответствии с нашей договоренностью, что мое интервью выйдет в вечернем эфире, это будет полномасштабное 20-минутное интервью без вставок, перерывов и интерпретаций. В итоге то, что вышло на экран, сильно разочаровало: фактически меня использовали как ширму для их собственной программы. Я появляюсь на экране только три раза и в сумме это примерно 30 секунд", - сказал посол в эфире белорусского ТВ.
Он отметил, что больше всего его удивило и возмутило то, что "многие вещи были смешаны, порезаны, перепутаны". "Многие, наверное, обратили внимание, что ответы мои не соответствуют заданным вопросам. Но это только потому, что эти ответы были подставлены под другие вопросы. В частности, один из ответов был: "Я повинуюсь воле белорусского народа". Этот ответ был дан на прямой вопрос: "А вы, господин посол, уедете ли из страны пребывания обратно домой, если этого потребует белорусский народ?"… Вы знаете, какой вопрос приставили к этому ответу", - продолжил дипломат.
Он сообщил, что написал письмо в редакцию, в котором обратил внимание "на ангажированность и безответственность корреспондента, который готовил это интервью".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Павел Латушко - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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01942457
Обсудить 9
Андрей ЕвдоченкоАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияНидерландыВ мире
Популярные комментарии
Кто же с шулерами играть садится?
15 сентября, 23:48
Von StirlizVon Stirliz
2000000
Ты по большому счёту как всегда лжёшь. А вот в твоей любимой Европени и США,это взято за основу СМИ! Вот это ТОЧНО. \:-()
16 сентября, 01:19
Aleksandr63sAleksandr63s
1600001
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