https://ria.ru/20200915/neudachi-1577240999.html
Найдены причина неудачливости россиян и способ это исправить
Причина большинства неудач россиян скрыта в излишней скромности, которая граничит с болезненным синдромом самозванца. Как это исправить, рассказал в эфире радио РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T04:16
2020-09-15T04:16
2020-09-15T05:05
психология
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Причина большинства неудач россиян скрыта в излишней скромности, которая граничит с болезненным синдромом самозванца. Как это исправить, рассказал в эфире <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200915/psikholog-1577221556.html">радио Sputnik</a> директор Центра практической <a href="https://ria.ru/keyword_psikhologija/" target="_blank">психологии</a> Сергей Ключников. Синдром самозванца – это болезненное наследие синдрома отличника, с которым многие россияне сталкиваются в детстве. Из-за такого отклонения взрослому человеку начинает казаться, что все его достижения, успехи и повышения достались ему незаслуженно, случайно.Вылечить синдром самозванца и вместе с ним нежелание становиться успешным – можно. Для этого придется начать рисовать "звездочки на фюзеляже", уверяет Сергей Ключников. "Это лечится. Человек может и сам себя вылечить, но если очень сложно, то надо проконсультироваться со специалистом. В первую очередь, надо принять саму ситуацию и понять, что вы не один переживали такие чувства. Во-вторых, надо составить список своих достижений и отделить реальные успехи от мнения других людей. Если у вас есть какие-то достижения, то начинайте рисовать"звездочки на фюзеляже". Отмечайте свои достижения в дневнике. Если у вас не хватает уверенности, то ее надо фиксировать и подтверждать", – рассказал психолог в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20200914/depressiya-1577188456.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
психология, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Причина большинства неудач россиян скрыта в излишней скромности, которая граничит с болезненным синдромом самозванца. Как это исправить, рассказал в эфире радио Sputnik
директор Центра практической психологии
Сергей Ключников.
Синдром самозванца – это болезненное наследие синдрома отличника, с которым многие россияне сталкиваются в детстве. Из-за такого отклонения взрослому человеку начинает казаться, что все его достижения, успехи и повышения достались ему незаслуженно, случайно.
"В основе синдрома самозванца страх перед успехом реальным и будущим. Человеку легко себя обесценить, ведь если он объяснит все, что с ним происходит какими-то внешними обстоятельствами, то он подстелет себе соломку на будущее. Если произойдет какое-то низвержение с трона, то человек сможет объяснить это тем, что он заранее говорил, что все так и будет. Здесь надо разделить скромность, когда человек просто не кричит о своих успехах, и вот эту глубинную неуверенность, когда человек не уважает себя", – пояснил в беседе с радио Sputnik психолог Сергей Ключников.
Вылечить синдром самозванца и вместе с ним нежелание становиться успешным – можно. Для этого придется начать рисовать "звездочки на фюзеляже", уверяет Сергей Ключников.
"Это лечится. Человек может и сам себя вылечить, но если очень сложно, то надо проконсультироваться со специалистом. В первую очередь, надо принять саму ситуацию и понять, что вы не один переживали такие чувства. Во-вторых, надо составить список своих достижений и отделить реальные успехи от мнения других людей. Если у вас есть какие-то достижения, то начинайте рисовать"звездочки на фюзеляже". Отмечайте свои достижения в дневнике. Если у вас не хватает уверенности, то ее надо фиксировать и подтверждать", – рассказал психолог в интервью радио Sputnik.