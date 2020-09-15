https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577286690.html

Лавров призвал Берлин отказаться от политизации ситуации с Навальным

Глава МИД России Сергей Лавров призвал германского коллегу Хайко Мааса отказаться от дальнейшей политизации ситуации с Алексеем Навальным, сообщает МИД РФ по... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T19:44

2020-09-15T19:44

2020-09-15T22:42

госпитализация алексея навального

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

швеция

москва

берлин (город)

хайко маас

сергей лавров

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> призвал германского коллегу <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Мааса</a> отказаться от дальнейшей политизации ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, сообщает МИД РФ по итогам телефонного разговора министров."При этом было сказано, что нас не могут устроить ссылки на "независимость" органов юстиции и необходимость проведения согласований с самим Навальным либо с его родственниками и близкими, которые в противоречие с упомянутой Конвенцией используются в качестве препятствий для допуска российских криминалистов и медиков к имеющимся в ФРГ материалам по его болезни и лечению", - отмечается в сообщении.Что касается ОЗХО, куда Берлин отсылает Москву для получения информации по этому делу, то задействование ее площадки Германией не должно служить преградой для выстраивания двустороннего сотрудничества как в рамках организации, так и по зарекомендовавшим себя общепринятым каналам правовой помощи, говорится в сообщении МИД.При этом сообщается, что министры условились продолжить диалог по этим и другим вопросам российско-германской и международной повестки дня.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как он плохо почувствовал себя в самолете. По итогам обследований омские медики назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение показателей сахара в крови. Что стало его причиной - пока неизвестно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских врачей, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> по просьбе его родных. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили веществом из семейства "Новичок". Выводы немецких экспертов якобы подтвердили лаборатории в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. Однако России никаких доказательств не представили. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Москва ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ не отрицают, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из его разработчиков Леонид Ринк уже заявлял, что данные об "отравлении" Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было характерных для этого симптомов.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германских властей максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным уже идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577285642.html

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577272906.html

https://ria.ru/20200915/sanktsii-1577281610.html

Егор Панкратов Слов не поймёт. Только пинок сапога! 18

Igor Rod'ko Лавров любой ценой хочет получить доступ к натовским научным наработкам по тестированию на Новичков. 12

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швеция

москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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