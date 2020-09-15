Лавров призвал Берлин отказаться от политизации ситуации с Навальным
19:44 15.09.2020 (обновлено: 22:42 15.09.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров призвал германского коллегу Хайко Мааса отказаться от дальнейшей политизации ситуации с Алексеем Навальным, сообщает МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.
"При этом было сказано, что нас не могут устроить ссылки на "независимость" органов юстиции и необходимость проведения согласований с самим Навальным либо с его родственниками и близкими, которые в противоречие с упомянутой Конвенцией используются в качестве препятствий для допуска российских криминалистов и медиков к имеющимся в ФРГ материалам по его болезни и лечению", - отмечается в сообщении.
Что касается ОЗХО, куда Берлин отсылает Москву для получения информации по этому делу, то задействование ее площадки Германией не должно служить преградой для выстраивания двустороннего сотрудничества как в рамках организации, так и по зарекомендовавшим себя общепринятым каналам правовой помощи, говорится в сообщении МИД.
При этом сообщается, что министры условились продолжить диалог по этим и другим вопросам российско-германской и международной повестки дня.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как он плохо почувствовал себя в самолете. По итогам обследований омские медики назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение показателей сахара в крови. Что стало его причиной - пока неизвестно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских врачей, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию по просьбе его родных. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили веществом из семейства "Новичок". Выводы немецких экспертов якобы подтвердили лаборатории в Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. Однако России никаких доказательств не представили. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Москва ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Вчера, 16:02Мясников обратился к Навальному
Власти ФРГ не отрицают, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из его разработчиков Леонид Ринк уже заявлял, что данные об "отравлении" Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было характерных для этого симптомов.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германских властей максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным уже идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.