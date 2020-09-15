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https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577278118.html
В Госдуме прокомментировали планы создания "списка Навального"
Глобальные санкции имени Алексея Навального в случае введения в действие станут символом нечистоплотной борьбы Запада против РФ и синонимом политической... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T17:08
2020-09-15T17:08
госпитализация алексея навального
леонид слуцкий
алексей навальный
европейский парламент
госдума рф
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
швеция
москва
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Глобальные санкции имени <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в случае введения в действие станут символом нечистоплотной борьбы Запада против РФ и синонимом политической провокации, считает глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> заявил на пленарном заседании <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_parlament/" target="_blank" data-auto="true">Европейского парламента</a>, что создаваемый в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a> глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Навального."Санкции имени Навального, в случае введения их в действие, станут символом нечистоплотной борьбы Запада против России и синонимом политической провокации", - сказал Слуцкий журналистам.Он напомнил, что Навальный отбывал на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> без каких-либо следов отравления, и это медицинский факт. "Как и откуда после пересечения российской границы боевые яды могли попасть в организм Навального, если это действительно так, – вот это, на мой взгляд, должно стать поводом для отдельного независимого разбирательства", - добавил депутат.Слуцкий подчеркнул, что все эти вопросы в той или иной форме задавались германским партнерам, однако ответа на них не последовало "со ссылками на исключительную компетентность ОЗХО". Тем не менее, подчеркнул парламентарий, пробы анализов Навального были переданы в лаборатории <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a>, минуя эту организацию."Где логика? По-видимому, она не нужна нашим европейским коллегам, когда стоит задача дальнейшего сдерживания России. Дело Скрипалей и якобы отравления Навального – звенья одной большой провокационной цепи, разрушающей международное право. Постановки и подтасовки, к сожалению, стали привычными методами Запада для реализации циничных целей по обеспечению своих преимуществ в геополитической конкуренции", - подытожил депутат.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577273508.html
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577272906.html
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577271489.html
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госпитализация алексея навального, леонид слуцкий, алексей навальный, европейский парламент, госдума рф, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), в мире

В Госдуме прокомментировали планы создания "списка Навального"

17:08 15.09.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глобальные санкции имени Алексея Навального в случае введения в действие станут символом нечистоплотной борьбы Запада против РФ и синонимом политической провокации, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил на пленарном заседании Европейского парламента, что создаваемый в Евросоюзе глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Навального.
"Санкции имени Навального, в случае введения их в действие, станут символом нечистоплотной борьбы Запада против России и синонимом политической провокации", - сказал Слуцкий журналистам.
Он напомнил, что Навальный отбывал на лечение в Германию без каких-либо следов отравления, и это медицинский факт. "Как и откуда после пересечения российской границы боевые яды могли попасть в организм Навального, если это действительно так, – вот это, на мой взгляд, должно стать поводом для отдельного независимого разбирательства", - добавил депутат.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 16:13
В бундестаге призвали поддержать расследование России по Навальному
Слуцкий подчеркнул, что все эти вопросы в той или иной форме задавались германским партнерам, однако ответа на них не последовало "со ссылками на исключительную компетентность ОЗХО". Тем не менее, подчеркнул парламентарий, пробы анализов Навального были переданы в лаборатории Франции и Швеции, минуя эту организацию.
"Где логика? По-видимому, она не нужна нашим европейским коллегам, когда стоит задача дальнейшего сдерживания России. Дело Скрипалей и якобы отравления Навального – звенья одной большой провокационной цепи, разрушающей международное право. Постановки и подтасовки, к сожалению, стали привычными методами Запада для реализации циничных целей по обеспечению своих преимуществ в геополитической конкуренции", - подытожил депутат.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 15:38
Сенатор напомнил Евросоюзу, что Навальный под следствием за клевету
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Госпитализация Алексея НавальногоЛеонид СлуцкийАлексей НавальныйЕвропейский парламентГосдума РФГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)В мире
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