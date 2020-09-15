В Госдуме прокомментировали планы создания "списка Навального"
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глобальные санкции имени Алексея Навального в случае введения в действие станут символом нечистоплотной борьбы Запада против РФ и синонимом политической провокации, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил на пленарном заседании Европейского парламента, что создаваемый в Евросоюзе глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Навального.
"Санкции имени Навального, в случае введения их в действие, станут символом нечистоплотной борьбы Запада против России и синонимом политической провокации", - сказал Слуцкий журналистам.
Он напомнил, что Навальный отбывал на лечение в Германию без каких-либо следов отравления, и это медицинский факт. "Как и откуда после пересечения российской границы боевые яды могли попасть в организм Навального, если это действительно так, – вот это, на мой взгляд, должно стать поводом для отдельного независимого разбирательства", - добавил депутат.
Слуцкий подчеркнул, что все эти вопросы в той или иной форме задавались германским партнерам, однако ответа на них не последовало "со ссылками на исключительную компетентность ОЗХО". Тем не менее, подчеркнул парламентарий, пробы анализов Навального были переданы в лаборатории Франции и Швеции, минуя эту организацию.
"Где логика? По-видимому, она не нужна нашим европейским коллегам, когда стоит задача дальнейшего сдерживания России. Дело Скрипалей и якобы отравления Навального – звенья одной большой провокационной цепи, разрушающей международное право. Постановки и подтасовки, к сожалению, стали привычными методами Запада для реализации циничных целей по обеспечению своих преимуществ в геополитической конкуренции", - подытожил депутат.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Вчера, 16:02Мясников обратился к Навальному
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.