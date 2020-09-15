https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577272906.html

Мясников обратился к Навальному

Врач и телеведущий Александр Мясников обратился к Алексею Навальному, который недавно вышел из комы в берлинской клинике Charite. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T16:02

2020-09-15T16:02

2020-09-15T17:16

госпитализация алексея навального

александр мясников (врач)

россия

алексей навальный

швеция

германия

омск

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> обратился к <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a>, который недавно вышел из комы в берлинской клинике Charite.Медик призвал блогера "поступить наперекор своим советчикам" и согласиться на передачу России своей медицинской информации. По мнению Мясникова, это станет лучшим выходом из ситуации, так как такой поступок остановит нагнетание международной обстановки и предотвратит введение новых антироссийских санкций."Ведь ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию", — подчеркнул врач. Он добавил, что принципиально важных медицинских причин для этого не было.Мясников выразил надежду, что блогер увидит его призыв и не упустит шанс "заслужить уважение людей".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента, по данным омских медиков, найдено не было. Позже блогера перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>. Через несколько дней в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> заявили, что его якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок", а эти выводы подтвердили в лабораториях <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a>. Ни одна из стран не представила никаких доказательств этой версии. Однако ОЗХО уже начала собственное исследование. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> отправила несколько запросов с просьбой передать более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577258235.html

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577260931.html

Александр Невский Зря он надеется на порядочность Навального. У таких людей как он, его жена, и его окружение, нет и понятия о совести и порядочности. Только деньги на уме, только ненависть к России и продажность.Запад вытравил в них всё человеческое, они это умеют. История это неоднократно подтверждала, и не только при Гитлере. 678

Сергей Веселов Мясников к незнакомому ему лично Навальному публично обращается на "ты".... Это врач-эксперт. Элита наша. Вот вам 20 лет отрицательной селекции 537

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россия

швеция

германия

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, александр мясников (врач), россия, алексей навальный, швеция, германия, омск, общество