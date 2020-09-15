https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577271489.html

Сенатор напомнил Евросоюзу, что Навальный под следствием за клевету

На Западе права человека ассоциируют с Алексеем Навальным, который на самом деле дважды судим и находится под следствием за клевету на ветерана Великой... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T15:38

2020-09-15T15:38

2020-09-15T15:38

госпитализация алексея навального

алексей кондратьев

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

европейский парламент

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

швеция

москва

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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости.</strong> На Западе права человека ассоциируют с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, который на самом деле дважды судим и находится под следствием за клевету на ветерана Великой Отечественной войны - все в духе западных "ценностей", заявил РИА Новости во вторник сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кондратьев</a>.Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> заявил на пленарном заседании <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_parlament/" target="_blank" data-auto="true">Европейского парламента</a>, что создаваемый в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a> глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального.Он уверен, что "борец с коррупцией" и "шататель режима "за иностранные донаты (пожертвования) никогда не будет восприниматься в России честным и беспристрастным."Поэтому и выстраиваемый символ в виде Навального будет иметь смысл и значение только на Западе. В России он будет нести строго обратный эффект", - заключил политик.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.У Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам "<a href="http://ria.ru/organization_Kirovles/" target="_blank" data-auto="true">Кировлеса</a>" и "<a href="http://ria.ru/organization_ARRAY_0x69adbc0/" target="_blank" data-auto="true">Ив Роше</a>". Все обвинения блогер категорически отвергает, считая свое уголовное преследование политически мотивированным. Первое дело было связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе - с хищением свыше 30 миллионов рублей.В конце августа мировой суд района Южное Медведково в Москве решил приостановить производство по уголовному делу Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны. По версии следствия, Навальный 2 июня опубликовал "ложные высказывания, содержащие негативную оценку ветерана, порочащие его честь и достоинство" в комментарии к видео, на котором ветеран ВОВ Игнат Артеменко выступает в поддержку поправок к конституции.

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577258235.html

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577266808.html

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577256784.html

Stas Dremov А сенатор Кондратьев знает где убили Магнитского?? Вот И Евросоюз знает! И как Голунову подбрасывали наркоту ... все знает. 48

xazar555 Не где а кто : Браудер и ЦРУ . 29

14

швеция

москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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