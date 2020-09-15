https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577269381.html

Президент Австрии прокомментировал ситуацию с Навальным

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что в ситуации с Алексеем Навальным ему еще не известно, что уже было доказано и кто за этим стоит. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T15:11

2020-09-15T15:11

2020-09-15T15:11

александер ван дер беллен

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

владимир зеленский

швеция

москва

берлин (город)

в мире

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<strong>ВЕНА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksander-van-der-bellen/" target="_blank" data-auto="true">Александер Ван дер Беллен</a> заявил, что в ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> ему еще не известно, что уже было доказано и кто за этим стоит.На пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Зеленским</a> он отметил, что Австрия на протяжении всех лет поддерживала санкции ЕС в отношении России и продолжит это делать и впредь. Одновременно с этим <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вена</a> считает крайне правильным и важным продолжать сотрудничество и вести диалог в любой ситуации, как это сложилось в австрийской традиции, добавил Ван дер Беллен."Я сейчас не говорю о случае Навального, потому что я не знаю, что уже было доказано, что за нападение произошло, что послужило причиной, кто за этим стоит - этого всего я не знаю. Но я думаю, что Австрия и в трудных ситуациях в дипломатическом плане позиционирует себя хорошо. Это значит, нужно разговаривать друг с другом, поддерживать диалог", - сказал президент.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577268926.html

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577260931.html

https://ria.ru/20200915/yad-1577251249.html

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