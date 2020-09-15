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https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577260931.html
В Кремле прокомментировали действия Берлина в ситуации с Навальным
Москва не понимает причины непредоставления Германией биоматериалов Алексея Навального и отсутствия взаимодействия по данной ситуации, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T13:21
2020-09-15T13:34
госпитализация алексея навального
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
москва
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не понимает причины непредоставления <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> биоматериалов <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> и отсутствия взаимодействия по данной ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Существует действительно ситуация с берлинским пациентом, и в данном случае Россия абсолютно была и остается открытой для сотрудничества и взаимодействия в выяснении того, что произошло. Для того чтобы продвинуться в этом деле, России необходимо взаимодействие с германской стороной в получении биологических материалов больного. По каким-то причинам пока мы не получили ответ от наших германских визави на этот счет", - сказал Песков журналистам."Мы в данном случае просто констатируем свое глубокое непонимание происходящего и подтверждаем свою готовность и наше намерение выяснить, что же произошло", - добавил он.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://radiosputnik.ria.ru/20200915/navalnyy-1577258626.html
В Кремле действительно не понимают? Если это так, страшно за страну.....
40
А что вообще в Кремле понимают, особенно в интерпретации Пескова. Позиция одна - я не я и лошадь не моя.....
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10
москва
берлин (город)
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, москва, берлин (город), в мире

В Кремле прокомментировали действия Берлина в ситуации с Навальным

13:21 15.09.2020 (обновлено: 13:34 15.09.2020)
5202
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Алексей Навальный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва не понимает причины непредоставления Германией биоматериалов Алексея Навального и отсутствия взаимодействия по данной ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Существует действительно ситуация с берлинским пациентом, и в данном случае Россия абсолютно была и остается открытой для сотрудничества и взаимодействия в выяснении того, что произошло. Для того чтобы продвинуться в этом деле, России необходимо взаимодействие с германской стороной в получении биологических материалов больного. По каким-то причинам пока мы не получили ответ от наших германских визави на этот счет", - сказал Песков журналистам.
"Мы в данном случае просто констатируем свое глубокое непонимание происходящего и подтверждаем свою готовность и наше намерение выяснить, что же произошло", - добавил он.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
711920711
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковМоскваБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
В Кремле действительно не понимают? Если это так, страшно за страну.....
15 сентября, 13:23
Арсений НовиковАрсений Новиков
10311025
А что вообще в Кремле понимают, особенно в интерпретации Пескова. Позиция одна - я не я и лошадь не моя.....
15 сентября, 13:25
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
10000126
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