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https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577260504.html
Евросоюз призвал Россию сотрудничать с ОЗХО по ситуации с Навальным
Европейский союз призывает Россию сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) по ситуации с Алексеем Навальным, заявил на пленарном... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T13:20
2020-09-15T13:20
госпитализация алексея навального
европарламент
жозеп боррель
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
швеция
москва
берлин (город)
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 15 сен – РИА Новости.</strong> Европейский союз призывает Россию сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявил на пленарном заседании <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> глава европейской дипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>."Мы вновь призываем Россию сотрудничать в расследовании, в первую очередь, с ОЗХО", - сказал он.Боррель подчеркнул, что в ЕС ситуацию с российским блогером рассматривают как покушение на убийство. "Мы безусловно осуждаем попытку убийства. Именно это выражение должно быть использовано", - пояснил Боррель.Он напомнил, что еще 2 сентября <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> подтвердила, что Навальный был отравлен "военным химическим веществом". "Вчера мы узнали, что эти выводы были подтверждены лабораториями <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и Швеции", - указал глава евродипломатии.По словам Борреля, существуют неопровержимые доказательства, что в отношении Навального были применены нейротоксины из группы "Новичок". "Использование химического оружия, где бы то ни было, кем бы то ни было, в любое время и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права", - заключил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200915/rassledovanie-1577260061.html
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577258235.html
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госпитализация алексея навального, европарламент, жозеп боррель, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), в мире

Евросоюз призвал Россию сотрудничать с ОЗХО по ситуации с Навальным

13:20 15.09.2020
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© Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Pool/Olivier Hoslet
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Европейский союз призывает Россию сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) по ситуации с Алексеем Навальным, заявил на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Мы вновь призываем Россию сотрудничать в расследовании, в первую очередь, с ОЗХО", - сказал он.
Боррель подчеркнул, что в ЕС ситуацию с российским блогером рассматривают как покушение на убийство. "Мы безусловно осуждаем попытку убийства. Именно это выражение должно быть использовано", - пояснил Боррель.
Он напомнил, что еще 2 сентября Германия подтвердила, что Навальный был отравлен "военным химическим веществом". "Вчера мы узнали, что эти выводы были подтверждены лабораториями Франции и Швеции", - указал глава евродипломатии.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 13:14
В Совете Европы призвали расследовать ситуацию вокруг Навального
По словам Борреля, существуют неопровержимые доказательства, что в отношении Навального были применены нейротоксины из группы "Новичок". "Использование химического оружия, где бы то ни было, кем бы то ни было, в любое время и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права", - заключил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 12:55
Навальный опубликовал первый пост после госпитализации
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
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Госпитализация Алексея НавальногоЕвропарламентЖозеп БоррельАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)В мире
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