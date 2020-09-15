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https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577257001.html
В Кремле исключают встречу с Навальным после его возвращения в Россию
Необходимости во встрече сотрудников администрации президента с Алексеем Навальным после его возвращения в Россию нет, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:34
2020-09-15T16:50
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
берлин (город)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Необходимости во встрече сотрудников администрации президента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/">Алексеем Навальным</a> после его возвращения в Россию нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы, честно говоря, не видим причин для такой встречи, не видим потребности в такой встрече, поэтому убежден, что такой встречи не будет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Комментируя заявление Навального о намерении вернуться в Россию, Песков заявил, что любой гражданин волен уезжать и возвращаться на родину."Как и любой гражданин <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, он волен уезжать из России и возвращаться в Россию", - сказал Песков.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577254299.html
https://ria.ru/20200915/yad-1577251249.html
У Карнавального родина не в России. Пусть уезжает на свою настоящую родину госдеповского печенья.
217
Как только мы стали настойчиво требовать анализы, другие данные....... Навальный пошёл на поправку...... Волшебная сила прокурорских запросов)))))
217
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россия
москва
берлин (город)
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, берлин (город), происшествия

В Кремле исключают встречу с Навальным после его возвращения в Россию

12:34 15.09.2020 (обновлено: 16:50 15.09.2020)
22361
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Алексей Навальный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Необходимости во встрече сотрудников администрации президента с Алексеем Навальным после его возвращения в Россию нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы, честно говоря, не видим причин для такой встречи, не видим потребности в такой встрече, поэтому убежден, что такой встречи не будет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Комментируя заявление Навального о намерении вернуться в Россию, Песков заявил, что любой гражданин волен уезжать и возвращаться на родину.
"Как и любой гражданин Российской Федерации, он волен уезжать из России и возвращаться в Россию", - сказал Песков.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
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Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
У Карнавального родина не в России. Пусть уезжает на свою настоящую родину госдеповского печенья.
15 сентября, 12:38
MYMake Yellowstone Great Again
165614041
Как только мы стали настойчиво требовать анализы, другие данные....... Навальный пошёл на поправку...... Волшебная сила прокурорских запросов)))))
15 сентября, 12:41
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
1375000030
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