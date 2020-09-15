https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577257001.html

В Кремле исключают встречу с Навальным после его возвращения в Россию

Необходимости во встрече сотрудников администрации президента с Алексеем Навальным после его возвращения в Россию нет, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:34

2020-09-15T12:34

2020-09-15T16:50

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

берлин (город)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Необходимости во встрече сотрудников администрации президента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/">Алексеем Навальным</a> после его возвращения в Россию нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы, честно говоря, не видим причин для такой встречи, не видим потребности в такой встрече, поэтому убежден, что такой встречи не будет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Комментируя заявление Навального о намерении вернуться в Россию, Песков заявил, что любой гражданин волен уезжать и возвращаться на родину."Как и любой гражданин <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, он волен уезжать из России и возвращаться в Россию", - сказал Песков.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577254299.html

https://ria.ru/20200915/yad-1577251249.html

Make Yellowstone Great Again У Карнавального родина не в России. Пусть уезжает на свою настоящую родину госдеповского печенья. 217

Егор Панкратов Как только мы стали настойчиво требовать анализы, другие данные....... Навальный пошёл на поправку...... Волшебная сила прокурорских запросов))))) 217

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москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, берлин (город), происшествия