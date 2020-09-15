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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200915/mural-1577263072.html
В Минске мужчина пытался помешать закрасить мурал с "Диджеями Свободы"
Белорусские правоохранители задержали жителя Минска, когда тот попытался помешать силовикам закрасить ставший уже известным мурал с изображением "Диджеев... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T13:50
2020-09-15T14:00
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 15 сен - РИА Новости.</strong> Белорусские правоохранители задержали жителя <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минска</a>, когда тот попытался помешать силовикам закрасить ставший уже известным мурал с изображением "Диджеев Свободы" на стихийно организованной "Площади Перемен", рассказали РИА Новости очевидцы произошедшего.Двор между улицей Червякова и Сморговским трактом за последние недели приобрел широкую известность среди минчан как "Площадь перемен". Каждый вечер там собираются жители, слушают музыку, украшают бело-красно-белыми лентами и флагами территорию двора. А еще там есть уже ставший легендарным мурал "Диджеи Свободы" - трансформаторная будка, на которой жители столицы нарисовали двоих диджеев, включивших песню <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Cojj/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Цоя</a> "Перемен" на одном из городских мероприятий и после этого превратившихся в народных героев.Как рассказали агентству очевидцы произошедшего, во вторник днем силовики прибыли во двор, чтобы уничтожить мурал. Местные жители вышли из близлежащих домов и встали на его защиту, преградив путь правоохранителям."Один из парней, его зовут Степан, вступил в спор с этими силовиками, которые были в масках и не назвали своих мотивов. Он попросил у них предъявить удостоверение. Вслед за этим на место прибыло еще больше мужчин в масках, они вместе заломали руки парню, затащили его в автобус и увезли", - сообщила РИА Новости горожанка Оксана.Сейчас обстановка на улице Червякова спокойная, хотя здесь по-прежнему стоят несколько милицейских машин "УАЗ" и затонированных микроавтобусов без номеров. В них сидят десятки людей в масках. Они отказались сообщить РИА Новости, какую структуру представляют, и попросили журналистов "отойти подальше" и "не нагнетать ситуацию посредством ведения видеосъемки".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200915/minsk-1577250808.html
https://ria.ru/20200914/protesty-1577217559.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске мужчина пытался помешать закрасить мурал с "Диджеями Свободы"

13:50 15.09.2020 (обновлено: 14:00 15.09.2020)
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© РИА НовостиЛиквидация мурала с "Диджеями свободы" в Минске
Ликвидация мурала с Диджеями свободы в Минске - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 сен - РИА Новости. Белорусские правоохранители задержали жителя Минска, когда тот попытался помешать силовикам закрасить ставший уже известным мурал с изображением "Диджеев Свободы" на стихийно организованной "Площади Перемен", рассказали РИА Новости очевидцы произошедшего.
Двор между улицей Червякова и Сморговским трактом за последние недели приобрел широкую известность среди минчан как "Площадь перемен". Каждый вечер там собираются жители, слушают музыку, украшают бело-красно-белыми лентами и флагами территорию двора. А еще там есть уже ставший легендарным мурал "Диджеи Свободы" - трансформаторная будка, на которой жители столицы нарисовали двоих диджеев, включивших песню Виктора Цоя "Перемен" на одном из городских мероприятий и после этого превратившихся в народных героев.
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Вчера, 11:13Протесты в Белоруссии
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Как рассказали агентству очевидцы произошедшего, во вторник днем силовики прибыли во двор, чтобы уничтожить мурал. Местные жители вышли из близлежащих домов и встали на его защиту, преградив путь правоохранителям.
"Один из парней, его зовут Степан, вступил в спор с этими силовиками, которые были в масках и не назвали своих мотивов. Он попросил у них предъявить удостоверение. Вслед за этим на место прибыло еще больше мужчин в масках, они вместе заломали руки парню, затащили его в автобус и увезли", - сообщила РИА Новости горожанка Оксана.
Сейчас обстановка на улице Червякова спокойная, хотя здесь по-прежнему стоят несколько милицейских машин "УАЗ" и затонированных микроавтобусов без номеров. В них сидят десятки людей в масках. Они отказались сообщить РИА Новости, какую структуру представляют, и попросили журналистов "отойти подальше" и "не нагнетать ситуацию посредством ведения видеосъемки".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
На протестах в Минске пострадали сотрудники силовых ведомств. Кадры МВД Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 15:35Протесты в Белоруссии
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