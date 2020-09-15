Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/mrot-1577256340.html
Омбудсмен оценил идею ввести почасовой МРОТ
Идея ввести понятие почасовой ставки МРОТ имеет право на существование, но все будет зависеть от размера этой ставки, заявил РИА Новости омбудсмен по правам... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:26
2020-09-15T12:26
россия
партия роста
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_0:389:2057:1546_1400x0_80_0_0_120763f9763801cf6b4b89ff74ac425b.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Идея ввести понятие почасовой ставки МРОТ имеет право на существование, но все будет зависеть от размера этой ставки, заявил РИА Новости омбудсмен по правам предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.Ранее во вторник газета "Известия" со ссылкой на проект генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы сообщила, что в России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Министерство труда и социальной защиты РФ заявило РИА Новости, что готово к обсуждению введения этого понятия со сторонами социального партнерства."Идея с введением понятия почасовой ставки МРОТ имеет право на существование, но все будет зависеть от размера этой ставки. Если почасовая ставка будет установлена выше, чем почасовая ставка при действующем МРОТ (при делении МРОТ на количество отработанных часов при полном рабочем дне), то в данном случае это однозначно будет считаться улучшением условий труда работников, которые работают на полставки или неполный рабочий день", - сказал Порочкин, который также является членом генсовета "<a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партии роста</a>".В случае же, если почасовая ставка будет на текущем уровне или меньше, то смысла в такой поправке не будет, уверен омбудсмен."Проблема останется в том, что при увеличении минимального размера часовой ставки оплаты труда работодатели все равно будут иметь возможность платить людям меньше, оформив сотрудника через договор ГПХ (гражданско-правового характера - ред.), а это значит, что часть сотрудников уйдут за штат и не смогут получать остальные гарантии", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20200915/mintrud-1577248601.html
https://ria.ru/20200622/1573312930.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_219:369:1788:1546_1400x0_80_0_0_28b59136c758efac803ad65fd873a397.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, партия роста, общество

Омбудсмен оценил идею ввести почасовой МРОТ

12:26 15.09.2020
221
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Идея ввести понятие почасовой ставки МРОТ имеет право на существование, но все будет зависеть от размера этой ставки, заявил РИА Новости омбудсмен по правам предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.
Ранее во вторник газета "Известия" со ссылкой на проект генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы сообщила, что в России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Министерство труда и социальной защиты РФ заявило РИА Новости, что готово к обсуждению введения этого понятия со сторонами социального партнерства.
Рабочий в сборочном цехе завода Метровагонмаш в подмосковных Мытищах - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 10:38
Минтруд прокомментировал идею почасового МРОТ
"Идея с введением понятия почасовой ставки МРОТ имеет право на существование, но все будет зависеть от размера этой ставки. Если почасовая ставка будет установлена выше, чем почасовая ставка при действующем МРОТ (при делении МРОТ на количество отработанных часов при полном рабочем дне), то в данном случае это однозначно будет считаться улучшением условий труда работников, которые работают на полставки или неполный рабочий день", - сказал Порочкин, который также является членом генсовета "Партии роста".
В случае же, если почасовая ставка будет на текущем уровне или меньше, то смысла в такой поправке не будет, уверен омбудсмен.
"Проблема останется в том, что при увеличении минимального размера часовой ставки оплаты труда работодатели все равно будут иметь возможность платить людям меньше, оформив сотрудника через договор ГПХ (гражданско-правового характера - ред.), а это значит, что часть сотрудников уйдут за штат и не смогут получать остальные гарантии", - добавил собеседник агентства.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 22.06.2020
22 июня, 16:01
Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей
300103
Обсудить 0
РоссияПартия РостаОбщество
Рекомендуем
Киев
На Украине завели три дела после задержания россиян в Минске
Пассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве
Опрос показал, какой хотят видеть россияне свою страну
ИО МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом. 10 мая 2018
Песков прокомментировал отмену визита Лаврова в Германию
66-летний Багама Айгубов
Российский пенсионер похудел почти на десять килограммов за пять часов
Листы с денежными купюрами
Эксперт оценил идею ввести почасовой МРОТ
Алексей Навальный
В Кремле исключают встречу с Навальным после его возвращения в Россию
Samsung завалит производителей смартфонов новыми фотосенсорами на 108 Мп
Samsung завалит производителей смартфонов новыми фотосенсорами на 108 Мп
Жозеп Боррель
Боррель призвал принять санкции по Белоруссии как можно быстрее
Алексей Навальный
Кремль прокомментировал улучшение состояния Навального
На Красноярск напали полчища тли
Жителей российского города атаковали полчища насекомых
Президент РФ Владимир Путин
Путин в режиме телеконференции откроет медцентры в Псковской области
Работа Информационного центра Центральной избирательной комиссии России
В Кремле оценили появление новых партий в стране
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
Евросоюз предложил способ разрешить кризис в Белоруссии
Вячеслав Володин
Володин оценил поведение Запада в ситуации с Навальным
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
22:27Зеленский поручил создать центр по производству вакцин
22:25Нидерланды выступили против экстерриториальных санкций США
Лента новостейМолния