https://ria.ru/20200915/mrot-1577256340.html

Омбудсмен оценил идею ввести почасовой МРОТ

Идея ввести понятие почасовой ставки МРОТ имеет право на существование, но все будет зависеть от размера этой ставки, заявил РИА Новости омбудсмен по правам... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:26

2020-09-15T12:26

2020-09-15T12:26

россия

партия роста

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Идея ввести понятие почасовой ставки МРОТ имеет право на существование, но все будет зависеть от размера этой ставки, заявил РИА Новости омбудсмен по правам предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.Ранее во вторник газета "Известия" со ссылкой на проект генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы сообщила, что в России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Министерство труда и социальной защиты РФ заявило РИА Новости, что готово к обсуждению введения этого понятия со сторонами социального партнерства."Идея с введением понятия почасовой ставки МРОТ имеет право на существование, но все будет зависеть от размера этой ставки. Если почасовая ставка будет установлена выше, чем почасовая ставка при действующем МРОТ (при делении МРОТ на количество отработанных часов при полном рабочем дне), то в данном случае это однозначно будет считаться улучшением условий труда работников, которые работают на полставки или неполный рабочий день", - сказал Порочкин, который также является членом генсовета "<a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партии роста</a>".В случае же, если почасовая ставка будет на текущем уровне или меньше, то смысла в такой поправке не будет, уверен омбудсмен."Проблема останется в том, что при увеличении минимального размера часовой ставки оплаты труда работодатели все равно будут иметь возможность платить людям меньше, оформив сотрудника через договор ГПХ (гражданско-правового характера - ред.), а это значит, что часть сотрудников уйдут за штат и не смогут получать остальные гарантии", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20200915/mintrud-1577248601.html

https://ria.ru/20200622/1573312930.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, партия роста, общество