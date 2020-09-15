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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200915/moskva-1577252732.html
Предприятия Москвы получили от города льготные займы на 500 млн рублей
Промышленные предприятия Москвы с начала года получили от города льготные инвестиционные займы на общую сумму 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:40
2020-09-15T11:40
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости</strong>. Промышленные предприятия <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москвы</a> с начала года получили от города льготные инвестиционные займы на общую сумму 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Всего в этом году были выданы шесть таких займов на развитие производства. Их получили предприятия пищевой промышленности, производители оптики, систем безопасности, контрольно-измерительных приборов, уточняется в сообщении. Первый подобный заем был выдан одному из предприятий пищевой промышленности города в марте этого года, а в сентябре очередной заем на 100 миллионов рублей получил московский приборостроительный завод НПП "ЭЛЕМЕР", которому ранее был присвоен статус промкомплекса.В пресс-службе напомнили, что льготный инвестиционный заем может получить компания с положительной кредитной историей и деловой репутацией, а также обладающая особым статусом: например, промышленного комплекса, резидента особой экономической зоны, технопарка и т.д. Еще она должна иметь чистые активы и чистую прибыль за последний год, а также осуществлять деятельность в течение не менее двух лет с момента регистрации. Нельзя находиться в процедуре банкротства, иметь задолженности и просроченные платежи. Компании, отвечающие этим условиям, могут претендовать на заем в размере от 20 до 100 миллионов рублей.
https://ria.ru/20200908/moskva-1576922817.html
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москва

Предприятия Москвы получили от города льготные займы на 500 млн рублей

11:40 15.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдания Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Здания Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Промышленные предприятия Москвы с начала года получили от города льготные инвестиционные займы на общую сумму 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Всего в этом году были выданы шесть таких займов на развитие производства. Их получили предприятия пищевой промышленности, производители оптики, систем безопасности, контрольно-измерительных приборов, уточняется в сообщении.
"В этом году московским производителям городом был предложен новый инструмент поддержки – инвестиционный заем на оборотные средства. В связи с последствиями пандемии и периода временных ограничений – эта мера стала особенно востребованной. Заем выдается Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства в рамках продукта "Развитие – оборотные средства". Заем можно получить на период до 2 лет по льготной ставке – 2% годовых. Благодаря этим средствам предприятия могут обеспечить сырьем текущие объемы производства, начать новые разработки и их тестирование, а главное сохранить рабочие места. Такую помощь уже получили компании, в которых работают более семи тысяч человек", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Первый подобный заем был выдан одному из предприятий пищевой промышленности города в марте этого года, а в сентябре очередной заем на 100 миллионов рублей получил московский приборостроительный завод НПП "ЭЛЕМЕР", которому ранее был присвоен статус промкомплекса.
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8 сентября, 11:59Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Агентство по инвестициям Москвы помогло заключить 249 контрактов ГЧП
В пресс-службе напомнили, что льготный инвестиционный заем может получить компания с положительной кредитной историей и деловой репутацией, а также обладающая особым статусом: например, промышленного комплекса, резидента особой экономической зоны, технопарка и т.д. Еще она должна иметь чистые активы и чистую прибыль за последний год, а также осуществлять деятельность в течение не менее двух лет с момента регистрации. Нельзя находиться в процедуре банкротства, иметь задолженности и просроченные платежи. Компании, отвечающие этим условиям, могут претендовать на заем в размере от 20 до 100 миллионов рублей.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосква
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