https://ria.ru/20200915/moskva-1577252732.html

Предприятия Москвы получили от города льготные займы на 500 млн рублей

Промышленные предприятия Москвы с начала года получили от города льготные инвестиционные займы на общую сумму 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T11:40

2020-09-15T11:40

2020-09-15T11:40

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571110736_0:159:3078:1890_1400x0_80_0_0_8d6602c302182e649fd9254257b3b1ce.jpg

<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости</strong>. Промышленные предприятия <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москвы</a> с начала года получили от города льготные инвестиционные займы на общую сумму 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Всего в этом году были выданы шесть таких займов на развитие производства. Их получили предприятия пищевой промышленности, производители оптики, систем безопасности, контрольно-измерительных приборов, уточняется в сообщении. Первый подобный заем был выдан одному из предприятий пищевой промышленности города в марте этого года, а в сентябре очередной заем на 100 миллионов рублей получил московский приборостроительный завод НПП "ЭЛЕМЕР", которому ранее был присвоен статус промкомплекса.В пресс-службе напомнили, что льготный инвестиционный заем может получить компания с положительной кредитной историей и деловой репутацией, а также обладающая особым статусом: например, промышленного комплекса, резидента особой экономической зоны, технопарка и т.д. Еще она должна иметь чистые активы и чистую прибыль за последний год, а также осуществлять деятельность в течение не менее двух лет с момента регистрации. Нельзя находиться в процедуре банкротства, иметь задолженности и просроченные платежи. Компании, отвечающие этим условиям, могут претендовать на заем в размере от 20 до 100 миллионов рублей.

https://ria.ru/20200908/moskva-1576922817.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва