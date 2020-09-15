В Минске задержали мужчину, распылившего газ во время митинга
11:13 15.09.2020 (обновлено: 21:12 15.09.2020)
1142
МИНСК, 15 сен - РИА Новости. Сыщики Фрунзенского РУВД Минска задержали молодого человека, который ударил милиционера и распылил слезоточивый газ во время несанкционированного митинга, им оказался сотрудник IT-компании, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
"В районе станции метро "Пушкинская" 5 сентября молодой человек участвовал в незаконном митинге. К нему подошли два милиционера, сделали замечание и предупредили об ответственности. В ответ тот брызнул из баллончика слезоточивый газ, а затем ударил кулаком в лицо одному из правоохранителей. Молодому человеку удалось скрыться в толпе, но его вычислили. Нападавшим оказался 25-летний житель столицы, работающий в IT-компании. Сейчас он в ИВС", - сообщила Чемоданова журналистам.
Молодому человеку грозит уголовная ответственность за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника ОВД.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>