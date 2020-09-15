https://ria.ru/20200915/minsk-1577250808.html

В Минске задержали мужчину, распылившего газ во время митинга

Сыщики Фрунзенского РУВД Минска задержали молодого человека, который ударил милиционера и распылил слезоточивый газ во время несанкционированного митинга, им... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T11:13

2020-09-15T11:13

2020-09-15T21:12

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 15 сен - РИА Новости.</strong> Сыщики Фрунзенского РУВД <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска</a> задержали молодого человека, который ударил милиционера и распылил слезоточивый газ во время несанкционированного митинга, им оказался сотрудник IT-компании, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.Молодому человеку грозит уголовная ответственность за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника ОВД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200914/oppozitsiya-1577221908.html

Alex Smolov Молодцы Отловите всех продажных на циком. Так держать 26

Александр Белый Лет пять баланды впереди как минимум! Кстати, спасибо людишкам, кто выкладывает видео в инете! Думаю процентов 80 задержаний тех кто скрылся, благодаря вам! 16

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мужчина напал на сотрудников милиции в Минске. Кадры МВД Белоруссии В Минске задержан 25-летний сотрудник IT-компании, который на протестах распылил слезоточивый газ в лицо милиционерам, а потом ударил одного из них. 2020-09-15T11:13 true PT0M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире