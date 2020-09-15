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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200915/minsk-1577250808.html
В Минске задержали мужчину, распылившего газ во время митинга
Сыщики Фрунзенского РУВД Минска задержали молодого человека, который ударил милиционера и распылил слезоточивый газ во время несанкционированного митинга, им... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:13
2020-09-15T21:12
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 15 сен - РИА Новости.</strong> Сыщики Фрунзенского РУВД <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска</a> задержали молодого человека, который ударил милиционера и распылил слезоточивый газ во время несанкционированного митинга, им оказался сотрудник IT-компании, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.Молодому человеку грозит уголовная ответственность за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника ОВД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200914/oppozitsiya-1577221908.html
Молодцы Отловите всех продажных на циком. Так держать
26
Лет пять баланды впереди как минимум! Кстати, спасибо людишкам, кто выкладывает видео в инете! Думаю процентов 80 задержаний тех кто скрылся, благодаря вам!
16
4
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Мужчина напал на сотрудников милиции в Минске. Кадры МВД Белоруссии
В Минске задержан 25-летний сотрудник IT-компании, который на протестах распылил слезоточивый газ в лицо милиционерам, а потом ударил одного из них.
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали мужчину, распылившего газ во время митинга

11:13 15.09.2020 (обновлено: 21:12 15.09.2020)
1142
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МИНСК, 15 сен - РИА Новости. Сыщики Фрунзенского РУВД Минска задержали молодого человека, который ударил милиционера и распылил слезоточивый газ во время несанкционированного митинга, им оказался сотрудник IT-компании, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"В районе станции метро "Пушкинская" 5 сентября молодой человек участвовал в незаконном митинге. К нему подошли два милиционера, сделали замечание и предупредили об ответственности. В ответ тот брызнул из баллончика слезоточивый газ, а затем ударил кулаком в лицо одному из правоохранителей. Молодому человеку удалось скрыться в толпе, но его вычислили. Нападавшим оказался 25-летний житель столицы, работающий в IT-компании. Сейчас он в ИВС", - сообщила Чемоданова журналистам.

Молодому человеку грозит уголовная ответственность за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника ОВД.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Молодцы Отловите всех продажных на циком. Так держать
15 сентября, 11:17
ASAlex Smolov
2210003
Лет пять баланды впереди как минимум! Кстати, спасибо людишкам, кто выкладывает видео в инете! Думаю процентов 80 задержаний тех кто скрылся, благодаря вам!
15 сентября, 11:30
Александр БелыйАлександр Белый
1500001
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