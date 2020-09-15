Мигрантам из ЕАЭС могут разрешить не пересдавать на права для работы
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. МВД России разработало законопроект, разрешающий гражданам стран Евразийского экономического союза использовать национальные водительские права для работы, связанной с управлением транспортными средствами, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Законопроект вносит изменения в пункт 13 статьи 25 федерального закона "О безопасности дорожного движения": "Не допускается управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами".
"Положение настоящего пункта не распространяется на граждан государств-членов Евразийского экономического союза, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве государственного или официального, осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на территории Российской Федерации, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами, на основании национальных водительских удостоверений, выданных компетентными органами указанных государств", - такую строчку предлагается внести в соответствующий пункт статьи 25 ФЗ.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что проектируемые изменения признают на территории России национальные водительские права граждан государств-членов ЕАЭС при занятии предпринимательством и трудовой деятельностью.