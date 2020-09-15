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Мигрантам из ЕАЭС могут разрешить не пересдавать на права для работы
МВД России разработало законопроект, разрешающий гражданам стран Евразийского экономического союза использовать национальные водительские права для работы,... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T16:27
2020-09-15T16:27
россия
евразийский экономический союз
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> МВД России разработало законопроект, разрешающий гражданам стран <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евразийского экономического союза</a> использовать национальные водительские права для работы, связанной с управлением транспортными средствами, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Законопроект вносит изменения в пункт 13 статьи 25 федерального закона "О безопасности дорожного движения": "Не допускается управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами"."Положение настоящего пункта не распространяется на граждан государств-членов Евразийского экономического союза, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве государственного или официального, осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на территории <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами, на основании национальных водительских удостоверений, выданных компетентными органами указанных государств", - такую строчку предлагается внести в соответствующий пункт статьи 25 ФЗ.В пояснительной записке к законопроекту говорится, что проектируемые изменения признают на территории России национальные водительские права граждан государств-членов ЕАЭС при занятии предпринимательством и трудовой деятельностью.
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россия, евразийский экономический союз, общество

Мигрантам из ЕАЭС могут разрешить не пересдавать на права для работы

16:27 15.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗнак "Учебный автомобиль" на крыше автомобиля
Знак Учебный автомобиль на крыше автомобиля - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. МВД России разработало законопроект, разрешающий гражданам стран Евразийского экономического союза использовать национальные водительские права для работы, связанной с управлением транспортными средствами, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Законопроект вносит изменения в пункт 13 статьи 25 федерального закона "О безопасности дорожного движения": "Не допускается управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами".
"Положение настоящего пункта не распространяется на граждан государств-членов Евразийского экономического союза, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве государственного или официального, осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на территории Российской Федерации, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами, на основании национальных водительских удостоверений, выданных компетентными органами указанных государств", - такую строчку предлагается внести в соответствующий пункт статьи 25 ФЗ.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что проектируемые изменения признают на территории России национальные водительские права граждан государств-членов ЕАЭС при занятии предпринимательством и трудовой деятельностью.
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