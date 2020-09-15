https://ria.ru/20200915/menedzhery-1577281040.html

Руководители СУЭК вошли в ТОП-1000 рейтинга российских менеджеров

Топ-менеджеры Сибирской угольной энергетической компании вошли в ТОП-1000 профессионального рейтинга российских менеджеров, сообщает пресс-служба СУЭК. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T17:46

2020-09-15T17:46

2020-09-15T17:46

новости суэк

сибирская угольная энергетическая компания

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. </strong>Топ-менеджеры <a href="http://ria.ru/organization_Sibirskaja_ugolnaja_ehnergeticheskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Сибирской угольной энергетической компании</a> вошли в ТОП-1000 профессионального рейтинга российских менеджеров, сообщает пресс-служба СУЭК."<a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Rashevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Рашевский</a> (до мая 2020 года возглавлял СУЭК, с сентября 2020 года руководит МХК "<a href="http://ria.ru/organization_EvroKHim/" target="_blank" data-auto="true">Еврохим</a>") занял первое место среди высших руководителей в категории "энергетика и топливный комплекс". Также лидирующие позиции в рейтинге в категории "энергетика и топливный комплекс" заняли заместитель генерального директора, коммерческий директор Игорь Грибановский, заместитель генерального директора, директор по персоналу и администрации (до июня 2020 года) Дмитрий Сыромятников, директор по логистике Денис Илатовский, заместитель генерального директора, директор по связям и коммуникациям <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Grigorev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Григорьев</a>, заместитель генерального директора, директор по стратегии и корпоративной политике Сергей Твердохлеб, заместитель генерального директора, директор по юридическим вопросам и комплаенс Александр Редькин.Как и в предыдущие годы, основной акционер СУЭК <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Melnichenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Мельниченко</a> — в числе бизнес-лидеров России — предпринимателей, чьи действия, по мнению бизнес-сообщества, во многом формируют вектор развития экономики страны", — говорится в пресс-релизе. СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек.

https://ria.ru/20200429/1570741158.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сибирская угольная энергетическая компания