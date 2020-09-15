Руководители СУЭК вошли в ТОП-1000 рейтинга российских менеджеров
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Топ-менеджеры Сибирской угольной энергетической компании вошли в ТОП-1000 профессионального рейтинга российских менеджеров, сообщает пресс-служба СУЭК.
"Владимир Рашевский (до мая 2020 года возглавлял СУЭК, с сентября 2020 года руководит МХК "Еврохим") занял первое место среди высших руководителей в категории "энергетика и топливный комплекс". Также лидирующие позиции в рейтинге в категории "энергетика и топливный комплекс" заняли заместитель генерального директора, коммерческий директор Игорь Грибановский, заместитель генерального директора, директор по персоналу и администрации (до июня 2020 года) Дмитрий Сыромятников, директор по логистике Денис Илатовский, заместитель генерального директора, директор по связям и коммуникациям Сергей Григорьев, заместитель генерального директора, директор по стратегии и корпоративной политике Сергей Твердохлеб, заместитель генерального директора, директор по юридическим вопросам и комплаенс Александр Редькин.
Как и в предыдущие годы, основной акционер СУЭК Андрей Мельниченко — в числе бизнес-лидеров России — предпринимателей, чьи действия, по мнению бизнес-сообщества, во многом формируют вектор развития экономики страны", — говорится в пресс-релизе.
СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек.