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Новости СУЭК
https://ria.ru/20200915/menedzhery-1577281040.html
Руководители СУЭК вошли в ТОП-1000 рейтинга российских менеджеров
Топ-менеджеры Сибирской угольной энергетической компании вошли в ТОП-1000 профессионального рейтинга российских менеджеров, сообщает пресс-служба СУЭК. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T17:46
2020-09-15T17:46
новости суэк
сибирская угольная энергетическая компания
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. </strong>Топ-менеджеры <a href="http://ria.ru/organization_Sibirskaja_ugolnaja_ehnergeticheskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Сибирской угольной энергетической компании</a> вошли в ТОП-1000 профессионального рейтинга российских менеджеров, сообщает пресс-служба СУЭК."<a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Rashevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Рашевский</a> (до мая 2020 года возглавлял СУЭК, с сентября 2020 года руководит МХК "<a href="http://ria.ru/organization_EvroKHim/" target="_blank" data-auto="true">Еврохим</a>") занял первое место среди высших руководителей в категории "энергетика и топливный комплекс". Также лидирующие позиции в рейтинге в категории "энергетика и топливный комплекс" заняли заместитель генерального директора, коммерческий директор Игорь Грибановский, заместитель генерального директора, директор по персоналу и администрации (до июня 2020 года) Дмитрий Сыромятников, директор по логистике Денис Илатовский, заместитель генерального директора, директор по связям и коммуникациям <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Grigorev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Григорьев</a>, заместитель генерального директора, директор по стратегии и корпоративной политике Сергей Твердохлеб, заместитель генерального директора, директор по юридическим вопросам и комплаенс Александр Редькин.Как и в предыдущие годы, основной акционер СУЭК <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Melnichenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Мельниченко</a> — в числе бизнес-лидеров России — предпринимателей, чьи действия, по мнению бизнес-сообщества, во многом формируют вектор развития экономики страны", — говорится в пресс-релизе. СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек.
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сибирская угольная энергетическая компания

Руководители СУЭК вошли в ТОП-1000 рейтинга российских менеджеров

17:46 15.09.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Топ-менеджеры Сибирской угольной энергетической компании вошли в ТОП-1000 профессионального рейтинга российских менеджеров, сообщает пресс-служба СУЭК.
"Владимир Рашевский (до мая 2020 года возглавлял СУЭК, с сентября 2020 года руководит МХК "Еврохим") занял первое место среди высших руководителей в категории "энергетика и топливный комплекс". Также лидирующие позиции в рейтинге в категории "энергетика и топливный комплекс" заняли заместитель генерального директора, коммерческий директор Игорь Грибановский, заместитель генерального директора, директор по персоналу и администрации (до июня 2020 года) Дмитрий Сыромятников, директор по логистике Денис Илатовский, заместитель генерального директора, директор по связям и коммуникациям Сергей Григорьев, заместитель генерального директора, директор по стратегии и корпоративной политике Сергей Твердохлеб, заместитель генерального директора, директор по юридическим вопросам и комплаенс Александр Редькин.
Как и в предыдущие годы, основной акционер СУЭК Андрей Мельниченко — в числе бизнес-лидеров России — предпринимателей, чьи действия, по мнению бизнес-сообщества, во многом формируют вектор развития экономики страны", — говорится в пресс-релизе.
СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек.
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Новости СУЭКСибирская угольная энергетическая компания
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