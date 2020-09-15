https://ria.ru/20200915/meditsina-1577278179.html

Директор новой больницы в Великих Луках рассказала о работе в медцентре

Директор филиала новой Псковской инфекционной больницы в Великих Луках Наталья Дорожкина рассказала президенту России Владимиру Путину, что найти кадры для... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T17:09

2020-09-15T17:09

2020-09-15T17:18

военно-медицинская академия имени кирова

владимир путин

псковская область

великие луки

псков

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Директор филиала новой Псковской инфекционной больницы в <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великих Луках</a> Наталья Дорожкина рассказала президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>, что найти кадры для медицинского учреждения было легко.Путин во вторник в режиме телеконференции принял участие в открытии многофункциональных медицинских центров, построенных Минобороны в <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a> – на 200 мест в <a href="http://ria.ru/location_Pskov/" target="_blank" data-auto="true">Пскове</a> и на 100 в Великих Луках. Центры полностью готовы к оказанию высокотехнологичной медпомощи. Общая площадь вводимых в строй зданий и сооружений превышает 17 тысяч квадратных метров. Сотрудники этих центров проходят подготовку в <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_medicinskaja_akademija_imeni_Kirova/" target="_blank" data-auto="true">Военно-медицинской академии имени Кирова</a>."Подбор кадров для новой инфекционной больницы не составил особых трудностей, потому что каждый медицинский работник от санитара до врача мечтает работать именно в таких оптимальных условиях", — сказала Дорожкина.Главврач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко отметила, что учреждение оборудовано современной техникой."В Луках у нас есть ПЦР-диагностика. Это единственное лечебное учреждение со своей лабораторией. Мы планируем развивать это направление и сделаем для этого все", - сказала главврач.

https://realty.ria.ru/20200915/medtsentry-1577271561.html

https://realty.ria.ru/20200902/rostekh-1576633986.html

псковская область

великие луки

псков

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военно-медицинская академия имени кирова, владимир путин, псковская область, великие луки, псков, общество