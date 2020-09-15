https://ria.ru/20200915/lazernaya-zaryadka-1577277592.html

Huawei разрабатывает фантастическую лазерную зарядку для смартфона

Компания Huawei работает над совершенно новой технологией зарядки гаджетов, основанной на беспроводной передачи энергии невидимыми лазерами. Об этом сообщает... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T16:58

2020-09-15T16:58

2020-09-15T16:58

риа наука

huawei technologies

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Компания Huawei работает над совершенно новой технологией зарядки гаджетов, основанной на беспроводной передачи энергии невидимыми лазерами. Об этом сообщает <u><a href="https://pocketnow.com/this-huawei-patent-can-charge-devices-from-a-distance-without-wires">Pocketnow</a></u> со ссылкой на патент, полученный разработчиками.Технология позволит нескольким пользователям с совместимыми устройствами получать заряд с помощью одного беспроводного модуля, просто находясь в комнате, где он работает. Предполагается, что в процессе по-настоящему беспроводной зарядки можно свободно использовать свои устройства, не беспокоясь о состоянии аккумулятора, ведь излучатель может постоянно обеспечивать питание.В Huawei подчеркивают, что понимают опасность лазеров для зрения людей и животных. Компания работает над тем, чтобы зарядная станция могла определять глаза человека и защищает их от вреда. Названия у технологии пока нет. Как и сроков появления первых гаджетов и зарядных устройств с поддержкой лазерной зарядки.

https://ria.ru/20200910/huawei-1577023383.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

huawei technologies, гаджеты, технологии