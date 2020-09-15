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https://ria.ru/20200915/lazernaya-zaryadka-1577277592.html
Huawei разрабатывает фантастическую лазерную зарядку для смартфона
Компания Huawei работает над совершенно новой технологией зарядки гаджетов, основанной на беспроводной передачи энергии невидимыми лазерами. Об этом сообщает... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T16:58
2020-09-15T16:58
риа наука
huawei technologies
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Компания Huawei работает над совершенно новой технологией зарядки гаджетов, основанной на беспроводной передачи энергии невидимыми лазерами. Об этом сообщает <u><a href="https://pocketnow.com/this-huawei-patent-can-charge-devices-from-a-distance-without-wires">Pocketnow</a></u> со ссылкой на патент, полученный разработчиками.Технология позволит нескольким пользователям с совместимыми устройствами получать заряд с помощью одного беспроводного модуля, просто находясь в комнате, где он работает. Предполагается, что в процессе по-настоящему беспроводной зарядки можно свободно использовать свои устройства, не беспокоясь о состоянии аккумулятора, ведь излучатель может постоянно обеспечивать питание.В Huawei подчеркивают, что понимают опасность лазеров для зрения людей и животных. Компания работает над тем, чтобы зарядная станция могла определять глаза человека и защищает их от вреда. Названия у технологии пока нет. Как и сроков появления первых гаджетов и зарядных устройств с поддержкой лазерной зарядки.
https://ria.ru/20200910/huawei-1577023383.html
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huawei technologies, гаджеты, технологии

Huawei разрабатывает фантастическую лазерную зарядку для смартфона

16:58 15.09.2020
2066
© Фото : предоставлено HuaweiСмартфон Huawei P40 Pro+ с пентакамерой Leica
Смартфон Huawei P40 Pro+ с пентакамерой Leica - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фото : предоставлено Huawei
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Компания Huawei работает над совершенно новой технологией зарядки гаджетов, основанной на беспроводной передачи энергии невидимыми лазерами. Об этом сообщает Pocketnow со ссылкой на патент, полученный разработчиками.
Технология позволит нескольким пользователям с совместимыми устройствами получать заряд с помощью одного беспроводного модуля, просто находясь в комнате, где он работает. Предполагается, что в процессе по-настоящему беспроводной зарядки можно свободно использовать свои устройства, не беспокоясь о состоянии аккумулятора, ведь излучатель может постоянно обеспечивать питание.
В Huawei подчеркивают, что понимают опасность лазеров для зрения людей и животных. Компания работает над тем, чтобы зарядная станция могла определять глаза человека и защищает их от вреда.
Названия у технологии пока нет. Как и сроков появления первых гаджетов и зарядных устройств с поддержкой лазерной зарядки.
Смартфон Huawei - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 11:15
Huawei запустит собственную операционную систему в 2021 году
4357008
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РИА НаукаHuawei TechnologiesгаджетыТехнологии
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