https://ria.ru/20200915/krupa-1577255079.html

Онлайн-неделя муки и круп стартовала в Алтайском крае

Алтайский онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" продолжился во вторник неделей муки и круп, сообщает краевое управление по пищевой,... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:09

2020-09-15T12:09

2020-09-15T12:09

алтайский край

белоруссия

алтайский край

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экономика

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<strong>БАРНАУЛ, 15 сен – РИА Новости.</strong> Алтайский онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" продолжился во вторник неделей муки и круп, сообщает краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.Как сообщалось, в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a> проходит первый продовольственный онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!", который продлится до конца октября. Информационная акция организована на ресурсах "Алтайские продукты" в социальных сетях Instagram и "ВКонтакте". Публикации доступны по хештегу #вкусноестьполезно."В рамках мукомольно-крупяной недели гости онлайн-фестиваля познакомятся с широчайшим ассортиментом продукции, выпускаемой мельницами и крупозаводами края. Смогут окунуться в историю развития зерноперерабатывающей отрасли на Алтае. Узнают о разнообразии алтайских круп и об их полезных свойствах. Вся информация будет размещена с хештегом #вкусноестьполезнокрупы", - говорится в сообщении.Эксперты отмечают, что алтайское зерно отличается высокими качественными характеристиками, это делает его востребованным как на российском, так и на международных рынках. Товары зерноперерабатывающей отрасли поставляются в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> и <a href="http://ria.ru/location_Mongolia/" target="_blank" data-auto="true">Монголию</a>."Алтайский край уже более 20 лет занимает первое место в России по производству муки и четыре года лидирует по количеству произведенной крупы. На территории нашего региона расположена самая большая площадь пашни в России – 6,5 миллиона гектаров. На каждого жителя приходится 2,5 гектара пахотных угодий, что гораздо выше среднероссийского уровня", - сообщили в управлении.Алтайский край передовой и в технологическом оснащении зерноперерабатывающей отрасли, предприятия которой регулярно проводят модернизацию и реализуют масштабные инвестиционные проекты. В регионе действуют 60 элеваторов и хлебоприемных предприятий, 148 мельниц, 59 крупозаводов, 13 макаронных цехов и фабрик.

https://ria.ru/20200908/altay-1576934294.html

https://ria.ru/20200827/altay-1576378503.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, алтайский край, азербайджан, экономика