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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20200915/krupa-1577255079.html
Онлайн-неделя муки и круп стартовала в Алтайском крае
Алтайский онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" продолжился во вторник неделей муки и круп, сообщает краевое управление по пищевой,... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:09
2020-09-15T12:09
алтайский край
белоруссия
алтайский край
азербайджан
экономика
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<strong>БАРНАУЛ, 15 сен – РИА Новости.</strong> Алтайский онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" продолжился во вторник неделей муки и круп, сообщает краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.Как сообщалось, в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a> проходит первый продовольственный онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!", который продлится до конца октября. Информационная акция организована на ресурсах "Алтайские продукты" в социальных сетях Instagram и "ВКонтакте". Публикации доступны по хештегу #вкусноестьполезно."В рамках мукомольно-крупяной недели гости онлайн-фестиваля познакомятся с широчайшим ассортиментом продукции, выпускаемой мельницами и крупозаводами края. Смогут окунуться в историю развития зерноперерабатывающей отрасли на Алтае. Узнают о разнообразии алтайских круп и об их полезных свойствах. Вся информация будет размещена с хештегом #вкусноестьполезнокрупы", - говорится в сообщении.Эксперты отмечают, что алтайское зерно отличается высокими качественными характеристиками, это делает его востребованным как на российском, так и на международных рынках. Товары зерноперерабатывающей отрасли поставляются в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> и <a href="http://ria.ru/location_Mongolia/" target="_blank" data-auto="true">Монголию</a>."Алтайский край уже более 20 лет занимает первое место в России по производству муки и четыре года лидирует по количеству произведенной крупы. На территории нашего региона расположена самая большая площадь пашни в России – 6,5 миллиона гектаров. На каждого жителя приходится 2,5 гектара пахотных угодий, что гораздо выше среднероссийского уровня", - сообщили в управлении.Алтайский край передовой и в технологическом оснащении зерноперерабатывающей отрасли, предприятия которой регулярно проводят модернизацию и реализуют масштабные инвестиционные проекты. В регионе действуют 60 элеваторов и хлебоприемных предприятий, 148 мельниц, 59 крупозаводов, 13 макаронных цехов и фабрик.
https://ria.ru/20200908/altay-1576934294.html
https://ria.ru/20200827/altay-1576378503.html
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белоруссия, алтайский край, азербайджан, экономика

Онлайн-неделя муки и круп стартовала в Алтайском крае

12:09 15.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГречневая крупа
Гречневая крупа - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Гречневая крупа. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 15 сен – РИА Новости. Алтайский онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" продолжился во вторник неделей муки и круп, сообщает краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Как сообщалось, в Алтайском крае проходит первый продовольственный онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!", который продлится до конца октября. Информационная акция организована на ресурсах "Алтайские продукты" в социальных сетях Instagram и "ВКонтакте". Публикации доступны по хештегу #вкусноестьполезно.
Продовольственный магазин - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 13:58Алтайский край
В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя колбас и мясопродуктов
"В рамках мукомольно-крупяной недели гости онлайн-фестиваля познакомятся с широчайшим ассортиментом продукции, выпускаемой мельницами и крупозаводами края. Смогут окунуться в историю развития зерноперерабатывающей отрасли на Алтае. Узнают о разнообразии алтайских круп и об их полезных свойствах. Вся информация будет размещена с хештегом #вкусноестьполезнокрупы", - говорится в сообщении.
Эксперты отмечают, что алтайское зерно отличается высокими качественными характеристиками, это делает его востребованным как на российском, так и на международных рынках. Товары зерноперерабатывающей отрасли поставляются в Китай, Азербайджан, Узбекистан, Белоруссию и Монголию.
"Алтайский край уже более 20 лет занимает первое место в России по производству муки и четыре года лидирует по количеству произведенной крупы. На территории нашего региона расположена самая большая площадь пашни в России – 6,5 миллиона гектаров. На каждого жителя приходится 2,5 гектара пахотных угодий, что гораздо выше среднероссийского уровня", - сообщили в управлении.
Алтайский край передовой и в технологическом оснащении зерноперерабатывающей отрасли, предприятия которой регулярно проводят модернизацию и реализуют масштабные инвестиционные проекты. В регионе действуют 60 элеваторов и хлебоприемных предприятий, 148 мельниц, 59 крупозаводов, 13 макаронных цехов и фабрик.
Свекла - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 13:48Алтайский край
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Алтайский крайБелоруссияАлтайский крайАзербайджанЭкономика
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