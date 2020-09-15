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Биография Агаты Кристи
Английская писательница, мастер детективного жанра Агата Кристи (Agatha Christie), урожденная Миллер (Miller), полное имя Агата Мэри Кларисса, леди Мэллоун... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T04:08
2020-09-15T04:08
агата кристи (агата маллоуэн)
справки
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Английская писательница, мастер детективного жанра <a href="http://ria.ru/person_Agata_Kristi_Agata_Mallouehn/" target="_blank" data-auto="true">Агата Кристи</a> (Agatha Christie), урожденная Миллер (Miller), полное имя <a href="http://www.agathachristie.com/about-christie/christies-life/childhood/" target="_blank">Агата Мэри Кларисса, леди Мэллоун</a> (Agatha Mary Clarissa, Lady Mallowan), родилась 15 сентября 1890 года в Торки, графство <a href="http://ria.ru/location_Devonshire/" target="_blank" data-auto="true">Девон</a> в состоятельной семье. Агата Миллер получила хорошее домашнее образование, в частности, музыкальное, и только боязнь публичных выступлений помешала ей выбрать путь <a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/29364" target="_blank">профессиональной пианистки</a>. В 1914 году она <a href="http://www.biography.com/people/agatha-christie-9247405#background" target="_blank">вышла замуж</a> за полковника Арчибальда Кристи, пилота британских ВВС. Во время Первой мировой войны (1914-1918) работала в госпитальной аптеке.В 1919 году у супругов Кристи родилась дочь.В 1928 году брак с полковником Кристи закончился разводом, в 1930 году Агата Кристи вышла замуж за археолога Макса Мэллоуна.В 1920 году был опубликован первый детективный роман Агаты Кристи "Таинственное преступление в Стайлсе" (The Mysterious Affair at Styles), главный герой которого – частный детектив бельгиец Эркюль Пуаро в дальнейшем стал героем многочисленных романов писательницы. (Пуаро умирает в одном из последних романов Кристи "Занавес" / Curtain, 1975).В 1930 году в романе "Убийство в доме викария" (Murder at the Vicarage) появился новый персонаж – любительница частного сыска, проницательная <a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/5045" target="_blank">мисс Марпл</a>. В числе <a href="https://www.agathachristie.com/stories" target="_blank">лучших романов Агаты Кристи</a> – "Убийство Роджера Экройда" (The Murder of Roger Ackroyd, 1926), "Убийство в Восточном экспрессе" (Murder on the Orient Express, 1934), "Смерть на Ниле" (Death on the Nile, 1937), "Десять негритят" (Ten Little Niggers, 1939), а также "Багдадская встреча" (They Came to Baghdad, 1951). Из ее поздних романов выделяются "Ночная тьма" (Endless Night, 1967), "Вечеринка на Хэллоуин" (Hallowe’en Party, 1969) и "Врата судьбы" (Postern of Fate, 1973). Всего писательница опубликовала более <a href="http://ria.ru/world/20120711/696641965.html" target="_blank">60 детективных романов</a>, шесть психологических романов (под псевдонимом Мэри Уэстмэкотт) и 19 сборников рассказов. Кристи удачно выступала и как <a href="https://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/kristi-agata" target="_blank">драматург</a> – 16 ее пьес поставили в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a>, по некоторым были сняты фильмы. Большим успехом пользуются пьесы "Свидетель обвинения" (Witness for the Prosecution), поставленный в 1953 году в Лондоне и в 1954-1955 годах в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорке</a>, и "Мышеловка" (The Mousetrap), поставленная в 1952 году в Лондоне и выдержавшая наибольшее число представлений за всю историю театра. В 1974 году состоялось последнее публичное выступление писательницы на премьере киноверсии "Убийство в Восточном экспрессе".12 января 1976 года Агата Кристи скончалась в городе Уоллингфорде.В 1956 году Кристи была награждена орденом Британской империи II степени.В 1971 году писательница была удостоена <a href="https://www.culture.ru/events/747508/knizhnaya-vystavka-detektivy-agaty-kristi" target="_blank">дворянского звания Кавалер-дама</a> (Dame Commander) ордена Британской Империи. Агата Кристи относится к числу самых известных в мире авторов детективной прозы, ее книги переведены более чем на 100 языков мира.В 2005 году неизвестную рукопись Агаты Кристи обнаружил специалист по творчеству писательницы Джон Каррэн на чердаке ее загородного дома. После нескольких лет кропотливого труда ему удалось восстановить текст и установить историю создания <a href="http://ria.ru/culture/20090824/182162887.html" target="_blank">романа "Укрощение Цербера"</a>, который был опубликован в 2009 году. В 2008 году внуком Агаты Кристи Мэтью Причардом в кладовке дома писательницы в поместье Гринвэй были обнаружены <a href="http://ria.ru/culture/20080916/151309645.html" target="_blank">27 кассет</a>, на которых сама Кристи в течение 13 часов рассказывает о своей жизни и творчестве. В 2009 году дом Агаты Кристи в поместье Гринвей был <a href="http://ria.ru/culture/20090228/163433099.html" target="_blank">открыт для посетителей</a>. В 2000 году поместье было передано в управление фонда по охране культурных памятников National Trust. М<em>атериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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агата кристи (агата маллоуэн), справки

Биография Агаты Кристи

04:08 15.09.2020
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© AP PhotoАнглийская писательница Агата Кристи
Английская писательница Агата Кристи - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© AP Photo
Английская писательница, мастер детективного жанра Агата Кристи (Agatha Christie), урожденная Миллер (Miller), полное имя Агата Мэри Кларисса, леди Мэллоун (Agatha Mary Clarissa, Lady Mallowan), родилась 15 сентября 1890 года в Торки, графство Девон в состоятельной семье.
Агата Миллер получила хорошее домашнее образование, в частности, музыкальное, и только боязнь публичных выступлений помешала ей выбрать путь профессиональной пианистки.
В 1914 году она вышла замуж за полковника Арчибальда Кристи, пилота британских ВВС.
Во время Первой мировой войны (1914-1918) работала в госпитальной аптеке.
В 1919 году у супругов Кристи родилась дочь.
В 1928 году брак с полковником Кристи закончился разводом, в 1930 году Агата Кристи вышла замуж за археолога Макса Мэллоуна.
В 1920 году был опубликован первый детективный роман Агаты Кристи "Таинственное преступление в Стайлсе" (The Mysterious Affair at Styles), главный герой которого – частный детектив бельгиец Эркюль Пуаро в дальнейшем стал героем многочисленных романов писательницы. (Пуаро умирает в одном из последних романов Кристи "Занавес" / Curtain, 1975).
В 1930 году в романе "Убийство в доме викария" (Murder at the Vicarage) появился новый персонаж – любительница частного сыска, проницательная мисс Марпл.
В числе лучших романов Агаты Кристи – "Убийство Роджера Экройда" (The Murder of Roger Ackroyd, 1926), "Убийство в Восточном экспрессе" (Murder on the Orient Express, 1934), "Смерть на Ниле" (Death on the Nile, 1937), "Десять негритят" (Ten Little Niggers, 1939), а также "Багдадская встреча" (They Came to Baghdad, 1951). Из ее поздних романов выделяются "Ночная тьма" (Endless Night, 1967), "Вечеринка на Хэллоуин" (Hallowe’en Party, 1969) и "Врата судьбы" (Postern of Fate, 1973).
Всего писательница опубликовала более 60 детективных романов, шесть психологических романов (под псевдонимом Мэри Уэстмэкотт) и 19 сборников рассказов.
Кристи удачно выступала и как драматург – 16 ее пьес поставили в Лондоне, по некоторым были сняты фильмы. Большим успехом пользуются пьесы "Свидетель обвинения" (Witness for the Prosecution), поставленный в 1953 году в Лондоне и в 1954-1955 годах в Нью-Йорке, и "Мышеловка" (The Mousetrap), поставленная в 1952 году в Лондоне и выдержавшая наибольшее число представлений за всю историю театра.
В 1974 году состоялось последнее публичное выступление писательницы на премьере киноверсии "Убийство в Восточном экспрессе".
12 января 1976 года Агата Кристи скончалась в городе Уоллингфорде.
В 1956 году Кристи была награждена орденом Британской империи II степени.
В 1971 году писательница была удостоена дворянского звания Кавалер-дама (Dame Commander) ордена Британской Империи.
Агата Кристи относится к числу самых известных в мире авторов детективной прозы, ее книги переведены более чем на 100 языков мира.
В 2005 году неизвестную рукопись Агаты Кристи обнаружил специалист по творчеству писательницы Джон Каррэн на чердаке ее загородного дома. После нескольких лет кропотливого труда ему удалось восстановить текст и установить историю создания романа "Укрощение Цербера", который был опубликован в 2009 году.
В 2008 году внуком Агаты Кристи Мэтью Причардом в кладовке дома писательницы в поместье Гринвэй были обнаружены 27 кассет, на которых сама Кристи в течение 13 часов рассказывает о своей жизни и творчестве.
В 2009 году дом Агаты Кристи в поместье Гринвей был открыт для посетителей. В 2000 году поместье было передано в управление фонда по охране культурных памятников National Trust.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Агата Кристи (Агата Маллоуэн)Справки
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