https://ria.ru/20200915/kredit-1577288217.html

МСП Банк получил более 50 заявок на льготный кредит для самозанятых

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, получил уже более 50 заявок на сумму около 20 миллионов рублей на предоставление льготного кредита для самозанятых,... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T20:29

2020-09-15T20:29

2020-09-15T20:29

корпорация мсп

мсп банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544284_0:53:1024:629_1400x0_80_0_0_e3c071811b957561671b354d5bee7494.jpg

<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a>, дочерний банк <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a>, получил уже более 50 заявок на сумму около 20 миллионов рублей на предоставление льготного кредита для самозанятых, сообщает пресс-служба банка.Очередной кредит на сумму 500 тысяч рублей МСП Банк выдал самозанятому из <a href="http://ria.ru/location_Saransk/" target="_blank" data-auto="true">Саранска</a>, производящему отделочные, сантехнические, электромонтажные, сварочные и иные работы для ремонта жилых помещений. По данным пресс-службы, предприниматель направит полученные средства на развитие своего дела, в частности - на приобретение нового сварочного оборудования и материалов. Как ожидается, собственное оборудование значительно упростит деятельность, повысит эффективность бизнеса, что откроет предпринимателю возможности для получения новых заказов и реализации более сложных проектов.МСП Банк с 1 июля 2020 года предоставляет кредиты для развития бизнеса самозанятым гражданам по льготной ставке 7,75% годовых. Максимальная сумма кредита - 500 тысяч рублей. Специально для самозанятых предпринимателей МСП Банк разработал упрощенную процедуру прохождения заявок и специальную модель оценки, которая обеспечивает рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов.

https://ria.ru/20200907/opros-1576863609.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк