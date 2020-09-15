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МСП Банк получил более 50 заявок на льготный кредит для самозанятых
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, получил уже более 50 заявок на сумму около 20 миллионов рублей на предоставление льготного кредита для самозанятых,... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T20:29
2020-09-15T20:29
корпорация мсп
мсп банк
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a>, дочерний банк <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a>, получил уже более 50 заявок на сумму около 20 миллионов рублей на предоставление льготного кредита для самозанятых, сообщает пресс-служба банка.Очередной кредит на сумму 500 тысяч рублей МСП Банк выдал самозанятому из <a href="http://ria.ru/location_Saransk/" target="_blank" data-auto="true">Саранска</a>, производящему отделочные, сантехнические, электромонтажные, сварочные и иные работы для ремонта жилых помещений. По данным пресс-службы, предприниматель направит полученные средства на развитие своего дела, в частности - на приобретение нового сварочного оборудования и материалов. Как ожидается, собственное оборудование значительно упростит деятельность, повысит эффективность бизнеса, что откроет предпринимателю возможности для получения новых заказов и реализации более сложных проектов.МСП Банк с 1 июля 2020 года предоставляет кредиты для развития бизнеса самозанятым гражданам по льготной ставке 7,75% годовых. Максимальная сумма кредита - 500 тысяч рублей. Специально для самозанятых предпринимателей МСП Банк разработал упрощенную процедуру прохождения заявок и специальную модель оценки, которая обеспечивает рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов.
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корпорация мсп, мсп банк

МСП Банк получил более 50 заявок на льготный кредит для самозанятых

20:29 15.09.2020
44
© Фото : Корпорация МСП МСП банк
 МСП банк - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, получил уже более 50 заявок на сумму около 20 миллионов рублей на предоставление льготного кредита для самозанятых, сообщает пресс-служба банка.
Очередной кредит на сумму 500 тысяч рублей МСП Банк выдал самозанятому из Саранска, производящему отделочные, сантехнические, электромонтажные, сварочные и иные работы для ремонта жилых помещений.
По данным пресс-службы, предприниматель направит полученные средства на развитие своего дела, в частности - на приобретение нового сварочного оборудования и материалов. Как ожидается, собственное оборудование значительно упростит деятельность, повысит эффективность бизнеса, что откроет предпринимателю возможности для получения новых заказов и реализации более сложных проектов.
МСП Банк с 1 июля 2020 года предоставляет кредиты для развития бизнеса самозанятым гражданам по льготной ставке 7,75% годовых. Максимальная сумма кредита - 500 тысяч рублей. Специально для самозанятых предпринимателей МСП Банк разработал упрощенную процедуру прохождения заявок и специальную модель оценки, которая обеспечивает рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов.
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Корпорация МСПМСП Банк
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