https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577282476.html
Во Франции разрабатывают спрей для носа против COVID-19
Команда французских исследователей ведет разработки спрея для носа, который поможет блокировать коронавирусную инфекцию, в случае получения необходимого... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T18:09
2020-09-15T18:09
2020-09-15T19:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360323_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_e641f5f2e448ab5a3fd75a78630c8083.jpg
<strong>ПАРИЖ, 15 сен – РИА Новости.</strong> Команда <a href="https://ria.ru/location_France" target="_blank">французских</a> исследователей ведет разработки спрея для носа, который поможет блокировать коронавирусную инфекцию, в случае получения необходимого финансирования, средство может быть готово через полгода, сообщил РИА Новости профессор биомолекулярной лаборатории при Сорбонне Филипп Кароян."Мы с командой работаем над лечением, которое будет блокировать вирус. Это средство основывается на биологической мишени вируса", - сказал Кароян.По словам исследователя, коронавирус, проникая в организм, использует "ключ", который взаимодействует с "замком". Этот "ключ" вступает во взаимодействие c белком ACE2 и открывает двери для проникновения коронавируса, пояснил он.В этой связи команда Карояна разработала фальшивый "замок", фактически приманку, чтобы обмануть коронавирус. "Мы создали имитацию и будем развивать ее способность взаимодействовать с вирусом и блокировать заражение клеток легких", - добавил Кароян.Используя математический алгоритм, он при помощи компьютерного моделирования разработал 160 ложных "замков". "Из 160 "замков" 25 я создал в лаборатории и протестировал их на способность блокировать вирус. Из 25 ложных "замков" три проявили себя очень эффективно в плане способности блокировать инфекцию", - отметил собеседник агентства."Но все находится на стадии проекта... Мы сейчас в поисках инвестора, нам нужно 5 миллионов евро, чтобы развивать проект. И если завтра инвестор выделить эти 5 миллионов в евро, через шесть месяцев наше средство будет готово к использованию", - заявил Кароян.Он также уточнил, что испытания доказали, что разрабатываемое средство не является токсичным.Следующий этап испытаний – in vivo, то есть на животных: хомяках и мартышках, сообщил исследователь. "Это стоит 700 тысяч евро ... Как только эти исследования будут окончены - на это потребуется три месяца, - мы сможем перейти к испытаниям на людях. И если у нас будут на это деньги, мы сможем все сделать быстро", - рассчитывает разработчик.В прошедшую субботу во Франции был зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусом – более 10 тысяч человек за сутки. В целом санитарная ситуация в стране начала ухудшаться в августе. Одиннадцатого сентября премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил об ощутимом увеличении числа госпитализированных с COVID-19 в стране и сообщил, что в настоящий момент 42 французских департамента находятся в такой называемой "красной зоне" по коронавирусу.C момента начала эпидемии коронавирусом во Франции заразились более 387 тысяч человек, свыше 30,9 тысячи скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577243511.html
2
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360323_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_fad62e2f76fe29d9c991396172af965d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, франция, в мире
ПАРИЖ, 15 сен – РИА Новости.
Команда французских
исследователей ведет разработки спрея для носа, который поможет блокировать коронавирусную инфекцию, в случае получения необходимого финансирования, средство может быть готово через полгода, сообщил РИА Новости профессор биомолекулярной лаборатории при Сорбонне Филипп Кароян.
"Мы с командой работаем над лечением, которое будет блокировать вирус. Это средство основывается на биологической мишени вируса", - сказал Кароян.
По словам исследователя, коронавирус, проникая в организм, использует "ключ", который взаимодействует с "замком". Этот "ключ" вступает во взаимодействие c белком ACE2 и открывает двери для проникновения коронавируса, пояснил он.
В этой связи команда Карояна разработала фальшивый "замок", фактически приманку, чтобы обмануть коронавирус. "Мы создали имитацию и будем развивать ее способность взаимодействовать с вирусом и блокировать заражение клеток легких", - добавил Кароян.
Используя математический алгоритм, он при помощи компьютерного моделирования разработал 160 ложных "замков". "Из 160 "замков" 25 я создал в лаборатории и протестировал их на способность блокировать вирус. Из 25 ложных "замков" три проявили себя очень эффективно в плане способности блокировать инфекцию", - отметил собеседник агентства.
"Сегодня наша цель состоит в том, чтобы разработать средство в форме спрея, которое могло бы использоваться для профилактики коронавируса", - пояснил Кароян. Вместе с тем, по его словам, спрей можно будет использовать, в том числе, когда человек уже заразился COVID-19, чтобы блокировать инфекцию.
"Но все находится на стадии проекта... Мы сейчас в поисках инвестора, нам нужно 5 миллионов евро, чтобы развивать проект. И если завтра инвестор выделить эти 5 миллионов в евро, через шесть месяцев наше средство будет готово к использованию", - заявил Кароян.
Он также уточнил, что испытания доказали, что разрабатываемое средство не является токсичным.
Следующий этап испытаний – in vivo, то есть на животных: хомяках и мартышках, сообщил исследователь. "Это стоит 700 тысяч евро ... Как только эти исследования будут окончены - на это потребуется три месяца, - мы сможем перейти к испытаниям на людях. И если у нас будут на это деньги, мы сможем все сделать быстро", - рассчитывает разработчик.
В прошедшую субботу во Франции был зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусом – более 10 тысяч человек за сутки. В целом санитарная ситуация в стране начала ухудшаться в августе. Одиннадцатого сентября премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил об ощутимом увеличении числа госпитализированных с COVID-19 в стране и сообщил, что в настоящий момент 42 французских департамента находятся в такой называемой "красной зоне" по коронавирусу.
C момента начала эпидемии коронавирусом во Франции заразились более 387 тысяч человек, свыше 30,9 тысячи скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.