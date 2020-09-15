https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577282476.html

Во Франции разрабатывают спрей для носа против COVID-19

Команда французских исследователей ведет разработки спрея для носа, который поможет блокировать коронавирусную инфекцию, в случае получения необходимого... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T18:09

2020-09-15T18:09

2020-09-15T19:42

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

франция

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 15 сен – РИА Новости.</strong> Команда <a href="https://ria.ru/location_France" target="_blank">французских</a> исследователей ведет разработки спрея для носа, который поможет блокировать коронавирусную инфекцию, в случае получения необходимого финансирования, средство может быть готово через полгода, сообщил РИА Новости профессор биомолекулярной лаборатории при Сорбонне Филипп Кароян."Мы с командой работаем над лечением, которое будет блокировать вирус. Это средство основывается на биологической мишени вируса", - сказал Кароян.По словам исследователя, коронавирус, проникая в организм, использует "ключ", который взаимодействует с "замком". Этот "ключ" вступает во взаимодействие c белком ACE2 и открывает двери для проникновения коронавируса, пояснил он.В этой связи команда Карояна разработала фальшивый "замок", фактически приманку, чтобы обмануть коронавирус. "Мы создали имитацию и будем развивать ее способность взаимодействовать с вирусом и блокировать заражение клеток легких", - добавил Кароян.Используя математический алгоритм, он при помощи компьютерного моделирования разработал 160 ложных "замков". "Из 160 "замков" 25 я создал в лаборатории и протестировал их на способность блокировать вирус. Из 25 ложных "замков" три проявили себя очень эффективно в плане способности блокировать инфекцию", - отметил собеседник агентства."Но все находится на стадии проекта... Мы сейчас в поисках инвестора, нам нужно 5 миллионов евро, чтобы развивать проект. И если завтра инвестор выделить эти 5 миллионов в евро, через шесть месяцев наше средство будет готово к использованию", - заявил Кароян.Он также уточнил, что испытания доказали, что разрабатываемое средство не является токсичным.Следующий этап испытаний – in vivo, то есть на животных: хомяках и мартышках, сообщил исследователь. "Это стоит 700 тысяч евро ... Как только эти исследования будут окончены - на это потребуется три месяца, - мы сможем перейти к испытаниям на людях. И если у нас будут на это деньги, мы сможем все сделать быстро", - рассчитывает разработчик.В прошедшую субботу во Франции был зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусом – более 10 тысяч человек за сутки. В целом санитарная ситуация в стране начала ухудшаться в августе. Одиннадцатого сентября премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил об ощутимом увеличении числа госпитализированных с COVID-19 в стране и сообщил, что в настоящий момент 42 французских департамента находятся в такой называемой "красной зоне" по коронавирусу.C момента начала эпидемии коронавирусом во Франции заразились более 387 тысяч человек, свыше 30,9 тысячи скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577243511.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, франция, в мире