https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577272139.html

Вирусолог оценил опасность переболевших COVID-19 для окружающих

Профессор кафедры вирусологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T15:48

2020-09-15T15:48

2020-09-15T16:56

распространение нового коронавируса

алексей аграновский

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МОСКВА, 15 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Профессор кафедры вирусологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский прокомментировал заявление главы <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анны Поповой</a> о том, что переболевший коронавирусом человек продолжает выделять вирус до 90 дней.По словам вирусолога, после исчезновения всех симптомов заболевания пациент может быть опасен для окружающих в течение двух недель, поэтому в этот период стоит оставаться на самоизоляции.Врач добавил, что, хотя вирус действительно может сохраняться в мокроте в течение трех месяцев после болезни, его концентрация слишком мала, чтобы переболевший мог заразить других людей.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577243511.html

Иван Егоров продолжает выделять - так могут только облученные. Вы определитесь: 1. от того ли лечите? 2. Вылечили ли этих зараженных? 3. А есть ли этот вирус вообще? - Куча нестыковок, неясностей а народ взбудоражили. Готовы всех подряд закрыть на карантин. На карантине быстрее народ помрет от недоедания или от сердечного приступа на фоне финансовых проблем которые ВЫ им создаёте благодаря ВАШЕЙ некомпетенции. 36

иван иванов первый Медицина семимильными шагами прогрессирует и скоро докажет,что общение с другими людьми и животными смертельно опасно,как и вообще находиться на планете, да и в космосе. 28

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей аграновский , коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)