Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577272139.html
Вирусолог оценил опасность переболевших COVID-19 для окружающих
Профессор кафедры вирусологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T15:48
2020-09-15T16:56
распространение нового коронавируса
алексей аграновский
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574424537_0:176:3013:1871_1400x0_80_0_0_116414971d00d95a110375ab2a2a5692.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Профессор кафедры вирусологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский прокомментировал заявление главы <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анны Поповой</a> о том, что переболевший коронавирусом человек продолжает выделять вирус до 90 дней.По словам вирусолога, после исчезновения всех симптомов заболевания пациент может быть опасен для окружающих в течение двух недель, поэтому в этот период стоит оставаться на самоизоляции.Врач добавил, что, хотя вирус действительно может сохраняться в мокроте в течение трех месяцев после болезни, его концентрация слишком мала, чтобы переболевший мог заразить других людей.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577243511.html
продолжает выделять - так могут только облученные. Вы определитесь: 1. от того ли лечите? 2. Вылечили ли этих зараженных? 3. А есть ли этот вирус вообще? - Куча нестыковок, неясностей а народ взбудоражили. Готовы всех подряд закрыть на карантин. На карантине быстрее народ помрет от недоедания или от сердечного приступа на фоне финансовых проблем которые ВЫ им создаёте благодаря ВАШЕЙ некомпетенции.
36
Медицина семимильными шагами прогрессирует и скоро докажет,что общение с другими людьми и животными смертельно опасно,как и вообще находиться на планете, да и в космосе.
28
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574424537_142:0:2873:2048_1400x0_80_0_0_3ff9dada93107231d1599d290892a5db.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей аграновский , коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Вирусолог оценил опасность переболевших COVID-19 для окружающих

15:48 15.09.2020 (обновлено: 16:56 15.09.2020)
9519
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Профессор кафедры вирусологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что переболевший коронавирусом человек продолжает выделять вирус до 90 дней.
По словам вирусолога, после исчезновения всех симптомов заболевания пациент может быть опасен для окружающих в течение двух недель, поэтому в этот период стоит оставаться на самоизоляции.
"Если переболевший человек выдержит две недели, он будет практически безопасен для других", — сказал Аграновский в комментарии Ura.ru.
Врач добавил, что, хотя вирус действительно может сохраняться в мокроте в течение трех месяцев после болезни, его концентрация слишком мала, чтобы переболевший мог заразить других людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 09:07Распространение нового коронавируса
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
4226612010
Обсудить 6
Распространение нового коронавирусаАлексей АграновскийКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Популярные комментарии
продолжает выделять - так могут только облученные. Вы определитесь: 1. от того ли лечите? 2. Вылечили ли этих зараженных? 3. А есть ли этот вирус вообще? - Куча нестыковок, неясностей а народ взбудоражили. Готовы всех подряд закрыть на карантин. На карантине быстрее народ помрет от недоедания или от сердечного приступа на фоне финансовых проблем которые ВЫ им создаёте благодаря ВАШЕЙ некомпетенции.
15 сентября, 16:10
Иван ЕгоровИван Егоров
3100005
Медицина семимильными шагами прогрессирует и скоро докажет,что общение с другими людьми и животными смертельно опасно,как и вообще находиться на планете, да и в космосе.
15 сентября, 16:52
и иван иванов первый
2230003
Рекомендуем
Карта с отметками
В Сети заметили странные совпадения на карте прошлого века
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Назван новый адвокат Ефремова
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Эксперт по химоружию оценил фото Навального после комы
Главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал коронавирус тренировкой перед апокалипсисом
Коронавирус
Ученый оценил данные о нейтрализующем коронавирус средстве
Солдаты бразильских Вооруженных сил во время дезинфекции статуи Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро
И снова карантин. Побит новый коронавирусный рекорд
Угон автомобиля
Названы самые угоняемые автомобили
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский заявил, что взаимодействие с Москвой нельзя назвать отношениями
Российские рубли
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
В бундестаге назвали санкции против России огнем по своим
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске
Белорусская оппозиция хочет получить от Европы четыре миллиарда долларов
Кроссовки
Названы самые важные витамины осенью
Алексей Навальный
Мясников обратился к Навальному
Михаил Боярский
Боярский потерял сознание во время медосмотра
Нашли в слезах: малыша спасли от угрожавшего выкинуть его из окна деда
Нашли в слезах: малыша спасли от угрожавшего выкинуть его из окна деда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
22:27Зеленский поручил создать центр по производству вакцин
22:25Нидерланды выступили против экстерриториальных санкций США
Лента новостейМолния