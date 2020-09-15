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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577264490.html
В США за сутки выявили более 33 тысяч новых случаев COVID-19
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 33,8 тысячи, скончались более 400 человек, сообщает... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:02
2020-09-15T21:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> за последние сутки увеличилось на 33,8 тысячи, скончались более 400 человек, сообщает <a href="https://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa" target="_blank">университет Джонса Хопкинса</a>, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зафиксировали 33 826 новых случаев COVID-19 и 418 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым заболеванием.Днем ранее эти показатели составляли 34 450 и 378 соответственно.По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время медики выявили в США более 6,5 миллиона случаев заражения коронавирусом и 194 536 летальных исходов. Выздоровели после заражения более 2,47 миллионов человек.Во всем мире, сообщает университет, было выявлено свыше 29 миллионов случаев заражения и более 928 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 19,8 миллионов человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша, в мире

В США за сутки выявили более 33 тысяч новых случаев COVID-19

14:02 15.09.2020 (обновлено: 21:08 15.09.2020)
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© РИА Новости / Татьяна СтоляроваМужчина в медицинской повязке на улице Нью-Йорка
Мужчина в медицинской повязке на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Татьяна Столярова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 33,8 тысячи, скончались более 400 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зафиксировали 33 826 новых случаев COVID-19 и 418 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым заболеванием.
Днем ранее эти показатели составляли 34 450 и 378 соответственно.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время медики выявили в США более 6,5 миллиона случаев заражения коронавирусом и 194 536 летальных исходов. Выздоровели после заражения более 2,47 миллионов человек.
Во всем мире, сообщает университет, было выявлено свыше 29 миллионов случаев заражения и более 928 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 19,8 миллионов человек.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСШАВ мире
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