https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577253215.html

Вирусолог оценил вероятность заразиться от переболевшего COVID-19

Заразиться от человека, уже переболевшего коронавирусом, вполне реально: как правило, он выделяет вирус еще минимум две недели, сообщил РИА Новости доктор... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T11:47

2020-09-15T11:47

2020-09-15T11:47

распространение нового коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Заразиться от человека, уже переболевшего <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, вполне реально: как правило, он выделяет вирус еще минимум две недели, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>.Ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> ранее заявила, что переболевший коронавирусом человек продолжает выделять вирус, по зарубежным наблюдениям, до 90 дней."Мы сейчас еще достаточно точно не знаем, сколько дней человек выделяет вирус. Как правило, это две недели, в большинстве случаев не больше. Но исключения могут быть, исключения такого длительного выделения вируса... Заразиться "от такого человека" вполне реально", - рассказал Альтштейн.Он также отметил, что гарантий от повторного заражения, а также от заболевания инфекцией после вакцинации нет."Даже если люди будут вакцинированы, они все равно должны выполнять все противоэпидемиологические предписания. Вакцинация только повышает уверенность, что они не заболеют", - подчеркнул эксперт.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200915/immunitet-1577252015.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество