https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577251590.html

Дочь рассказала о состоянии заболевшего COVID-19 актера Юрия Назарова

Народный артист России Юрий Назаров, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя лучше, собирается вернуться домой к концу недели, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T11:24

2020-09-15T11:24

2020-09-15T12:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Народный артист России Юрий Назаров, госпитализированный с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, чувствует себя лучше, собирается вернуться домой к концу недели, сообщила РИА Новости его дочь актриса Татьяна Назарова.Ранее сообщалось, что Назаров госпитализирован с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в состоянии средней тяжести, у него двустороннее воспаление легких."У меня прекрасные новости: его пока не выписали, пока аппарат ему помогает, но все идет к улучшению. Настроение у него прекрасное, собирается домой к концу недели. Не сказать чтобы очень быстро все идет, но динамика такая стабильная, каждый день ему капельку лучше, и это бесконечно радует", — сказала собеседница агентства.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200904/berluskoni-1576792823.html

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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