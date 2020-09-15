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Дочь рассказала о состоянии заболевшего COVID-19 актера Юрия Назарова
Народный артист России Юрий Назаров, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя лучше, собирается вернуться домой к концу недели, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:24
2020-09-15T12:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Народный артист России Юрий Назаров, госпитализированный с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, чувствует себя лучше, собирается вернуться домой к концу недели, сообщила РИА Новости его дочь актриса Татьяна Назарова.Ранее сообщалось, что Назаров госпитализирован с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в состоянии средней тяжести, у него двустороннее воспаление легких."У меня прекрасные новости: его пока не выписали, пока аппарат ему помогает, но все идет к улучшению. Настроение у него прекрасное, собирается домой к концу недели. Не сказать чтобы очень быстро все идет, но динамика такая стабильная, каждый день ему капельку лучше, и это бесконечно радует", — сказала собеседница агентства.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

Дочь рассказала о состоянии заболевшего COVID-19 актера Юрия Назарова

11:24 15.09.2020 (обновлено: 12:29 15.09.2020)
3591
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкАктер Юрий Назаров
Актер Юрий Назаров - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Народный артист России Юрий Назаров, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя лучше, собирается вернуться домой к концу недели, сообщила РИА Новости его дочь актриса Татьяна Назарова.
Ранее сообщалось, что Назаров госпитализирован с коронавирусом в Москве в состоянии средней тяжести, у него двустороннее воспаление легких.
"У меня прекрасные новости: его пока не выписали, пока аппарат ему помогает, но все идет к улучшению. Настроение у него прекрасное, собирается домой к концу недели. Не сказать чтобы очень быстро все идет, но динамика такая стабильная, каждый день ему капельку лучше, и это бесконечно радует", — сказала собеседница агентства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 17:27Распространение нового коронавируса
Врач рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Берлускони
9520014
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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