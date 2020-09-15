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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577248836.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп в Смоленской области - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:42
2020-09-15T10:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ненецкий автономный округ
смоленская область
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в <a href="https://ria.ru/tag_location_Neneckijjavtonomnyjjokrug" target="_blank">Ненецком автономном округе</a>, наименьший темп в <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a> - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Смоленская область - 0,1%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577247416.html
ненецкий автономный округ
смоленская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, смоленская область

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

10:42 15.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп в Смоленской области - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Смоленская область - 0,1%", - говорится в сообщении.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ненецкий автономный округСмоленская область
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