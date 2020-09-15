https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577248836.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп в Смоленской области - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T10:42

2020-09-15T10:42

2020-09-15T10:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ненецкий автономный округ

смоленская область

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в <a href="https://ria.ru/tag_location_Neneckijjavtonomnyjjokrug" target="_blank">Ненецком автономном округе</a>, наименьший темп в <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a> - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Смоленская область - 0,1%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577247416.html

ненецкий автономный округ

смоленская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, смоленская область