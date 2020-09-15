https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577247416.html

Ученые обнаружили компонент, способный предотвращать COVID-19

Ученые Питтсбургского университета обнаружили крошечный компонент антитела, который весьма эффективен в предотвращении и лечении SARS-CoV-2 у подопытных... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T10:26

2020-09-15T10:26

2020-09-15T10:48

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

открытия - риа наука

сша

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Ученые Питтсбургского университета обнаружили крошечный компонент антитела, который весьма эффективен в предотвращении и лечении SARS-CoV-2 у подопытных животных, сообщается в пресс-релизе на <a href="https://www.pitt.edu/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> Питтсбургского университета.Как говорится в сообщении, ученые выделили самую маленькую на сегодняшний день биологическую молекулу, которая полностью нейтрализует вирус SARS-CoV-2. Этот компонент антитела, по своим размерам в 10 раз меньше полноразмерного антитела, был использован для создания препарата, известного как Ab8, для потенциального использования в качестве терапевтического и профилактического средства против SARS-CoV-2.В журнале Cell исследователи сообщили, что Ab8 высоко эффективен в предотвращении и лечении SARS-CoV-2 у мышей и хомяков. Его крошечный размер не только усиливает его способность к распространению в тканях для лучшей нейтрализации вируса, но также позволяет вводить лекарство альтернативными вариантами, в частности, путем ингаляции. Что важно, он не связывается с клетками человека, что является хорошим признаком того, что он не будет иметь негативные побочные эффекты у людей.Крошечный компонент антитела – это вариабельный VH-домен тяжелой цепи иммуноглобулина. Он был обнаружен методом "ловли" среди более 100 миллиардов потенциальных "кандидатов" при использовании шиповидного белка SARS-CoV-2 в качестве приманки. Ab8 образуется, когда VH-домен соединяется с иммуноглобулином.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577243511.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, открытия - риа наука, сша