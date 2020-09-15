https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577243963.html
В Москве еще 1086 человек вылечились от COVID-19
Еще 1086 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превышает 231 тысячу человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T09:19
2020-09-15T09:19
2020-09-15T09:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Еще 1086 пациентов вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число выздоровевших превышает 231 тысячу человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1086 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 231 483", - сообщила вице-мэр.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество