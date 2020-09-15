https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577243963.html

В Москве еще 1086 человек вылечились от COVID-19

Еще 1086 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превышает 231 тысячу человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T09:19

2020-09-15T09:19

2020-09-15T09:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574315620_0:47:3103:1792_1400x0_80_0_0_49db9687bdd50f12088caa0ca5b67fff.jpg

<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Еще 1086 пациентов вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число выздоровевших превышает 231 тысячу человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1086 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 231 483", - сообщила вице-мэр.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество