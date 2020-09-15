Названы призеры исторической номинации конкурса "Моя страна – моя Россия"
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде после реставрации
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Победители исторической номинации "Моя страна. Моя история. Моя Победа" XVII Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" — названы по итогам очного этапа конкурса, состоявшегося в рамках Всероссийского молодежного исторического форума в Москве, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Конкурсанты из 53 регионов страны представили экспертному совету проекты, направленные на популяризацию исторической памяти, развитие гражданской идентичности и духовно-нравственное воспитание молодого поколения. Победителями признаны 11 человек. Также на церемонии в Музее Победы были названы имена победителей в номинации для иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, "Города-побратимы наших стран", ими стали 4 человека.
Как отметила руководитель конкурса "Моя страна – моя Россия", проректор РГГУ Лариса Пастухова, номинация "Моя страна. Моя история. Моя Победа", приуроченная к знаковой для России дате 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, стала самой многочисленной за всю 17-летнюю историю конкурса, собрав проекты от 11766 участников из каждого уголка страны.
Она добавила, что очная церемония награждения победителей XVII сезона Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" предварительно запланирована на осень 2020 года.
Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий "Моя страна – моя Россия" проводится в целях привлечения молодежи к участию в социально–экономическом развитии регионов, городов и сел – разработке и реализации проектов, направленных на совершенствование системы управления территориями, развитие реального сектора экономики, социальной и научно-педагогической сфер, а также содействия развитию социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан в различных сферах деятельности.