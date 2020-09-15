https://ria.ru/20200915/konkurs-1577285386.html

Названы призеры исторической номинации конкурса "Моя страна – моя Россия"

Победители исторической номинации "Моя страна. Моя история. Моя Победа" XVII Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T19:06

2020-09-15T19:06

2020-09-15T19:06

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. </strong>Победители исторической номинации "Моя страна. Моя история. Моя Победа" XVII Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" — названы по итогам очного этапа конкурса, состоявшегося в рамках Всероссийского молодежного исторического форума в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Конкурсанты из 53 регионов страны представили экспертному совету проекты, направленные на популяризацию исторической памяти, развитие гражданской идентичности и духовно-нравственное воспитание молодого поколения. Победителями признаны 11 человек. Также на церемонии в <a href="http://ria.ru/organization_Muzejj_Pobedy/" target="_blank" data-auto="true">Музее Победы</a> были названы имена победителей в номинации для иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, "Города-побратимы наших стран", ими стали 4 человека.Как отметила руководитель конкурса "Моя страна – моя Россия", проректор <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_gosudarstvennyjj_gumanitarnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РГГУ</a> Лариса Пастухова, номинация "Моя страна. Моя история. Моя Победа", приуроченная к знаковой для России дате 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, стала самой многочисленной за всю 17-летнюю историю конкурса, собрав проекты от 11766 участников из каждого уголка страны. Она добавила, что очная церемония награждения победителей XVII сезона Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" предварительно запланирована на осень 2020 года.Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий "Моя страна – моя Россия" проводится в целях привлечения молодежи к участию в социально–экономическом развитии регионов, городов и сел – разработке и реализации проектов, направленных на совершенствование системы управления территориями, развитие реального сектора экономики, социальной и научно-педагогической сфер, а также содействия развитию социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан в различных сферах деятельности.

https://ria.ru/20200506/1571021470.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество