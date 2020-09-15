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Названы призеры исторической номинации конкурса "Моя страна – моя Россия"
Победители исторической номинации "Моя страна. Моя история. Моя Победа" XVII Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T19:06
2020-09-15T19:06
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. </strong>Победители исторической номинации "Моя страна. Моя история. Моя Победа" XVII Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" — названы по итогам очного этапа конкурса, состоявшегося в рамках Всероссийского молодежного исторического форума в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Конкурсанты из 53 регионов страны представили экспертному совету проекты, направленные на популяризацию исторической памяти, развитие гражданской идентичности и духовно-нравственное воспитание молодого поколения. Победителями признаны 11 человек. Также на церемонии в <a href="http://ria.ru/organization_Muzejj_Pobedy/" target="_blank" data-auto="true">Музее Победы</a> были названы имена победителей в номинации для иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, "Города-побратимы наших стран", ими стали 4 человека.Как отметила руководитель конкурса "Моя страна – моя Россия", проректор <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_gosudarstvennyjj_gumanitarnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РГГУ</a> Лариса Пастухова, номинация "Моя страна. Моя история. Моя Победа", приуроченная к знаковой для России дате 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, стала самой многочисленной за всю 17-летнюю историю конкурса, собрав проекты от 11766 участников из каждого уголка страны. Она добавила, что очная церемония награждения победителей XVII сезона Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" предварительно запланирована на осень 2020 года.Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий "Моя страна – моя Россия" проводится в целях привлечения молодежи к участию в социально–экономическом развитии регионов, городов и сел – разработке и реализации проектов, направленных на совершенствование системы управления территориями, развитие реального сектора экономики, социальной и научно-педагогической сфер, а также содействия развитию социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан в различных сферах деятельности.
https://ria.ru/20200506/1571021470.html
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общество

Названы призеры исторической номинации конкурса "Моя страна – моя Россия"

19:06 15.09.2020
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде после реставрации
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде после реставрации - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Победители исторической номинации "Моя страна. Моя история. Моя Победа" XVII Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" — названы по итогам очного этапа конкурса, состоявшегося в рамках Всероссийского молодежного исторического форума в Москве, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Конкурсанты из 53 регионов страны представили экспертному совету проекты, направленные на популяризацию исторической памяти, развитие гражданской идентичности и духовно-нравственное воспитание молодого поколения. Победителями признаны 11 человек. Также на церемонии в Музее Победы были названы имена победителей в номинации для иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, "Города-побратимы наших стран", ими стали 4 человека.
Как отметила руководитель конкурса "Моя страна – моя Россия", проректор РГГУ Лариса Пастухова, номинация "Моя страна. Моя история. Моя Победа", приуроченная к знаковой для России дате 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, стала самой многочисленной за всю 17-летнюю историю конкурса, собрав проекты от 11766 участников из каждого уголка страны.
Она добавила, что очная церемония награждения победителей XVII сезона Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" предварительно запланирована на осень 2020 года.
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 06.05.2020
6 мая, 12:47
"Россия – страна возможностей" запускает акцию "Песни Великой Победы"
Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий "Моя страна – моя Россия" проводится в целях привлечения молодежи к участию в социально–экономическом развитии регионов, городов и сел – разработке и реализации проектов, направленных на совершенствование системы управления территориями, развитие реального сектора экономики, социальной и научно-педагогической сфер, а также содействия развитию социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан в различных сферах деятельности.
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Общество
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