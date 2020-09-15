https://ria.ru/20200915/kiberbezopasnost-1577270454.html

Страны ШОС усилят взаимодействие в области кибербезопасности

Государства-участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) усилят сотрудничество друг с другом в области кибербезопасности, заявил журналистам секретарь... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T15:29

2020-09-15T15:29

2020-09-15T15:29

шос

оон

николай патрушев

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Государства-участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) усилят сотрудничество друг с другом в области кибербезопасности, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a> по итогам прошедшей во вторник по видеосвязи встречи секретарей совбезов стран <a href="http://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotrudnichestva/" target="_blank" data-auto="true">ШОС</a>."Стороны договорились об усилении взаимодействия в области обеспечения международной информационной безопасности на основе соответствующего соглашения в рамках ШОС", - сказал Патрушев.Также, по его словам, подтверждена важность выработки под эгидой <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> универсальных правил, норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве и юридически обязывающего инструмента в сфере борьбы с киберпреступностью."Договорились продолжить сотрудничество по противодействию распространению и пропаганде террористической идеологии посредством сети интернет, включая публичное оправдание терроризма, вербовку членов в ряды террористических группировок, подстрекательство к совершению террористических актов, обучение способам совершения террористических актов с использованием сети интернет", - отметил Патрушев.

https://ria.ru/20200910/lavrov-1577031544.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шос, оон, николай патрушев, в мире