Страны ШОС усилят взаимодействие в области кибербезопасности
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Государства-участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) усилят сотрудничество друг с другом в области кибербезопасности, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам прошедшей во вторник по видеосвязи встречи секретарей совбезов стран ШОС.
"Стороны договорились об усилении взаимодействия в области обеспечения международной информационной безопасности на основе соответствующего соглашения в рамках ШОС", - сказал Патрушев.
Также, по его словам, подтверждена важность выработки под эгидой ООН универсальных правил, норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве и юридически обязывающего инструмента в сфере борьбы с киберпреступностью.
"Договорились продолжить сотрудничество по противодействию распространению и пропаганде террористической идеологии посредством сети интернет, включая публичное оправдание терроризма, вербовку членов в ряды террористических группировок, подстрекательство к совершению террористических актов, обучение способам совершения террористических актов с использованием сети интернет", - отметил Патрушев.
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