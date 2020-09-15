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Страны ШОС усилят взаимодействие в области кибербезопасности
Государства-участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) усилят сотрудничество друг с другом в области кибербезопасности, заявил журналистам секретарь... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T15:29
2020-09-15T15:29
шос
оон
николай патрушев
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Государства-участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) усилят сотрудничество друг с другом в области кибербезопасности, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a> по итогам прошедшей во вторник по видеосвязи встречи секретарей совбезов стран <a href="http://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotrudnichestva/" target="_blank" data-auto="true">ШОС</a>."Стороны договорились об усилении взаимодействия в области обеспечения международной информационной безопасности на основе соответствующего соглашения в рамках ШОС", - сказал Патрушев.Также, по его словам, подтверждена важность выработки под эгидой <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> универсальных правил, норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве и юридически обязывающего инструмента в сфере борьбы с киберпреступностью."Договорились продолжить сотрудничество по противодействию распространению и пропаганде террористической идеологии посредством сети интернет, включая публичное оправдание терроризма, вербовку членов в ряды террористических группировок, подстрекательство к совершению террористических актов, обучение способам совершения террористических актов с использованием сети интернет", - отметил Патрушев.
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шос, оон, николай патрушев, в мире

Страны ШОС усилят взаимодействие в области кибербезопасности

15:29 15.09.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Государства-участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) усилят сотрудничество друг с другом в области кибербезопасности, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам прошедшей во вторник по видеосвязи встречи секретарей совбезов стран ШОС.
"Стороны договорились об усилении взаимодействия в области обеспечения международной информационной безопасности на основе соответствующего соглашения в рамках ШОС", - сказал Патрушев.
Также, по его словам, подтверждена важность выработки под эгидой ООН универсальных правил, норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве и юридически обязывающего инструмента в сфере борьбы с киберпреступностью.
"Договорились продолжить сотрудничество по противодействию распространению и пропаганде террористической идеологии посредством сети интернет, включая публичное оправдание терроризма, вербовку членов в ряды террористических группировок, подстрекательство к совершению террористических актов, обучение способам совершения террористических актов с использованием сети интернет", - отметил Патрушев.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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