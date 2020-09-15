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Республика Татарстан
https://ria.ru/20200915/kazan-1577269681.html
Минкультуры изучит вопрос открытия в Казани театрального института
Министерство культуры РФ изучит возможность открытия театрального института на базе Казанского театрального училища, заявила министр культуры Ольга Любимова. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T15:17
2020-09-15T15:17
республика татарстан
ольга любимова
республика татарстан (татарстан)
казань
общество
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<strong>КАЗАНЬ, 15 сен - РИА Новости.</strong> Министерство культуры РФ изучит возможность открытия театрального института на базе Казанского театрального училища, заявила министр культуры <a href="http://ria.ru/person_olga-lyubimova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Любимова</a>.С предложением открыть в <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> театральный институт, который готовил бы, в частности, кадры для национальных театров, к министру культуры России обратился главный режиссёр Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала Фарид Бикчантаев в ходе заседания совета по культуре и искусству при президенте Татарстана.Бикчантаев отметил, что в Татарстане сегодня работают 16 государственных театров, из которых девять являются татарскими, два театра кукол имеют русскую и татарскую труппы. Ни одна республика, по словам режиссера, не может похвастаться таким количеством национальных театров. При этом, по его мнению, в республике "настоящая беда" с подготовкой театральных кадров – и актёров, и специалистов таких направлений, как художественно-постановочное дело, театроведение, продюсерское дело, режиссура.По словам режиссера, он заручился поддержкой театральной общественности республики и просил рассмотреть возможность создания на базе Казанского театрального училища Казанского государственного театрального института, который отвечал бы всем запросам современного профессионального театра в республике, а также имел возможность готовить специалистов для национальных театров России. Предложение Бикчантаева поддержал и художественный руководитель – директор Казанского академического русского Большого драматического театра имени В.И. Качалова Александр Славутский."Давайте мы сначала обсудим с нашими коллегами (в министерстве – ред.)… и вернёмся к этому вопросу", - ответила Любимова на предложение.
https://ria.ru/20200915/kazan-1577263550.html
https://rsport.ria.ru/20200910/kazan-1577050340.html
республика татарстан (татарстан)
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ольга любимова, республика татарстан (татарстан), казань, общество

Минкультуры изучит вопрос открытия в Казани театрального института

15:17 15.09.2020
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© РИА Новости / Роман КручининВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Роман Кручинин
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КАЗАНЬ, 15 сен - РИА Новости. Министерство культуры РФ изучит возможность открытия театрального института на базе Казанского театрального училища, заявила министр культуры Ольга Любимова.
С предложением открыть в Казани театральный институт, который готовил бы, в частности, кадры для национальных театров, к министру культуры России обратился главный режиссёр Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала Фарид Бикчантаев в ходе заседания совета по культуре и искусству при президенте Татарстана.
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Бикчантаев отметил, что в Татарстане сегодня работают 16 государственных театров, из которых девять являются татарскими, два театра кукол имеют русскую и татарскую труппы. Ни одна республика, по словам режиссера, не может похвастаться таким количеством национальных театров. При этом, по его мнению, в республике "настоящая беда" с подготовкой театральных кадров – и актёров, и специалистов таких направлений, как художественно-постановочное дело, театроведение, продюсерское дело, режиссура.
"Весь спектр театральных специалистов мы можем готовить у себя в республике, у нас есть потенциал, ресурсы и люди, которые способны щедро делиться своим опытом во всех без исключения областях театрального знания. Казань, Татарстан вполне могут стать одним из всероссийских центров театрального образования и педагогики, прочно и надолго занять лидерские позиции, создав свой театральный институт, сосредоточив все театральные силы в одном месте", - отметил Бикчантаев.
По словам режиссера, он заручился поддержкой театральной общественности республики и просил рассмотреть возможность создания на базе Казанского театрального училища Казанского государственного театрального института, который отвечал бы всем запросам современного профессионального театра в республике, а также имел возможность готовить специалистов для национальных театров России. Предложение Бикчантаева поддержал и художественный руководитель – директор Казанского академического русского Большого драматического театра имени В.И. Качалова Александр Славутский.
"Давайте мы сначала обсудим с нашими коллегами (в министерстве – ред.)… и вернёмся к этому вопросу", - ответила Любимова на предложение.
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Республика ТатарстанОльга ЛюбимоваРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньОбщество
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