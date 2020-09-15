https://ria.ru/20200915/kazan-1577263550.html

В Казани откроют центр образования по информационным технологиям

Министерство культуры РФ в следующем году создаст на базе Казанского института культуры центр непрерывного образования и повышения квалификации по направлению... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T13:53

2020-09-15T13:53

2020-09-15T13:53

ольга любимова

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

республика татарстан (татарстан)

казань

образование - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149990/62/1499906200_0:80:3357:1968_1400x0_80_0_0_4c4505c1f3ec66361f8d98bbebe8ecf5.jpg

<strong>КАЗАНЬ, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_kultury_RF" target="_blank">Министерство культуры РФ</a> в следующем году создаст на базе Казанского института культуры центр непрерывного образования и повышения квалификации по направлению "Информационные технологии", заявила министр культуры <a href="https://ria.ru/person_olga-lyubimova" target="_blank">Ольга Любимова</a>.При этом министр отметила, что <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan" target="_blank">Татарстан</a> – всегда надежный партнер, который активно участвует в новых проектах инкультурации РФ в качестве пилотного региона. По ее словам, правительство республики оказало неоценимую помощь в разработке методики расчета целевых показателей нацпроекта. Татарстан стал пилотным регионом при реализации проекта "Культура для школьников", а также с первого года включился в реализацию программы детского туризма "Моя Россия".Любимова также назвала реализацию в Татарстане мероприятий национального проекта "Культура" безупречной. По итогам 2019 года в республике в рамках нацпроекта выполнены все поставленные задачи и целевые показатели. Построено и отремонтировано более 70 объектов, открыты три модельные библиотеки, пять виртуальных концертных залов, шесть кинозалов, проведены масштабные фестивали и межмузейные выставочные проекты.

https://ria.ru/20200908/kazan-1576700008.html

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), республика татарстан (татарстан), казань, образование - общество, общество