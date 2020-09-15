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В Казани откроют центр образования по информационным технологиям
Министерство культуры РФ в следующем году создаст на базе Казанского института культуры центр непрерывного образования и повышения квалификации по направлению... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T13:53
2020-09-15T13:53
ольга любимова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
республика татарстан (татарстан)
казань
образование - общество
общество
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<strong>КАЗАНЬ, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_kultury_RF" target="_blank">Министерство культуры РФ</a> в следующем году создаст на базе Казанского института культуры центр непрерывного образования и повышения квалификации по направлению "Информационные технологии", заявила министр культуры <a href="https://ria.ru/person_olga-lyubimova" target="_blank">Ольга Любимова</a>.При этом министр отметила, что <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan" target="_blank">Татарстан</a> – всегда надежный партнер, который активно участвует в новых проектах инкультурации РФ в качестве пилотного региона. По ее словам, правительство республики оказало неоценимую помощь в разработке методики расчета целевых показателей нацпроекта. Татарстан стал пилотным регионом при реализации проекта "Культура для школьников", а также с первого года включился в реализацию программы детского туризма "Моя Россия".Любимова также назвала реализацию в Татарстане мероприятий национального проекта "Культура" безупречной. По итогам 2019 года в республике в рамках нацпроекта выполнены все поставленные задачи и целевые показатели. Построено и отремонтировано более 70 объектов, открыты три модельные библиотеки, пять виртуальных концертных залов, шесть кинозалов, проведены масштабные фестивали и межмузейные выставочные проекты.
https://ria.ru/20200908/kazan-1576700008.html
республика татарстан (татарстан)
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ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), республика татарстан (татарстан), казань, образование - общество, общество

В Казани откроют центр образования по информационным технологиям

13:53 15.09.2020
431
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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КАЗАНЬ, 15 сен - РИА Новости. Министерство культуры РФ в следующем году создаст на базе Казанского института культуры центр непрерывного образования и повышения квалификации по направлению "Информационные технологии", заявила министр культуры Ольга Любимова.

"Регион входит в число лидеров по внедрению современных технологий в культуре, по цифровому развитию отрасли. Поэтому мы приняли решение со следующего года создать на базе Казанского государственного института культуры центр непрерывного образования и повышения квалификации по направлению "Информационные технологии", - сказала Любимова на заседании совета по культуре и искусству при президенте Татарстана.

При этом министр отметила, что Татарстан – всегда надежный партнер, который активно участвует в новых проектах инкультурации РФ в качестве пилотного региона. По ее словам, правительство республики оказало неоценимую помощь в разработке методики расчета целевых показателей нацпроекта. Татарстан стал пилотным регионом при реализации проекта "Культура для школьников", а также с первого года включился в реализацию программы детского туризма "Моя Россия".
Любимова также назвала реализацию в Татарстане мероприятий национального проекта "Культура" безупречной. По итогам 2019 года в республике в рамках нацпроекта выполнены все поставленные задачи и целевые показатели. Построено и отремонтировано более 70 объектов, открыты три модельные библиотеки, пять виртуальных концертных залов, шесть кинозалов, проведены масштабные фестивали и межмузейные выставочные проекты.
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Ольга ЛюбимоваМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Республика Татарстан (Татарстан)КазаньОбразование - ОбществоОбщество
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