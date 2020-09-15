В Казани откроют центр образования по информационным технологиям
КАЗАНЬ, 15 сен - РИА Новости. Министерство культуры РФ в следующем году создаст на базе Казанского института культуры центр непрерывного образования и повышения квалификации по направлению "Информационные технологии", заявила министр культуры Ольга Любимова.
"Регион входит в число лидеров по внедрению современных технологий в культуре, по цифровому развитию отрасли. Поэтому мы приняли решение со следующего года создать на базе Казанского государственного института культуры центр непрерывного образования и повышения квалификации по направлению "Информационные технологии", - сказала Любимова на заседании совета по культуре и искусству при президенте Татарстана.
При этом министр отметила, что Татарстан – всегда надежный партнер, который активно участвует в новых проектах инкультурации РФ в качестве пилотного региона. По ее словам, правительство республики оказало неоценимую помощь в разработке методики расчета целевых показателей нацпроекта. Татарстан стал пилотным регионом при реализации проекта "Культура для школьников", а также с первого года включился в реализацию программы детского туризма "Моя Россия".
Любимова также назвала реализацию в Татарстане мероприятий национального проекта "Культура" безупречной. По итогам 2019 года в республике в рамках нацпроекта выполнены все поставленные задачи и целевые показатели. Построено и отремонтировано более 70 объектов, открыты три модельные библиотеки, пять виртуальных концертных залов, шесть кинозалов, проведены масштабные фестивали и межмузейные выставочные проекты.
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