https://ria.ru/20200915/istrebitel-1577274690.html

Трамп не видит проблем в продаже новейших истребителей F-35 ОАЭ

Президент США Дональд Трамп не видит проблем в продаже новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35 Объединенным Арабским Эмиратам. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T16:28

2020-09-15T16:28

2020-09-15T16:28

джаред кушнер

ближний восток

дональд трамп

f-35

биньямин нетаньяху

оаэ

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> не видит проблем в продаже новейших американских истребителей-бомбардировщиков <a href="http://ria.ru/product_F_35/" target="_blank" data-auto="true">F-35</a> Объединенным Арабским Эмиратам."Они хотят купить кое-какие истребители. Лично у меня нет проблем с этим. У некоторых есть. Некоторые говорят, что они, может, начнут войну. Продажа нашей продукции – это хорошо для страны. Вы знаете, что я узнал о вооружениях? Вы продаете его сегодня, и уже завтра оно устарело", - сказал он во вторник в эфире телеканала <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>.Ранее советник президента США <a href="http://ria.ru/person_Dzhared_Kushner/" target="_blank" data-auto="true">Джаред Кушнер</a> заявил, что администрация серьезно обсуждает вопрос такой продажи.В середине августа канцелярия премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> <a href="http://ria.ru/person_Binjamin_Netanjakhu/" target="_blank" data-auto="true">Биньямина Нетаньяху</a> распространила заявление, согласно которому мирный договор между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами не содержит согласия на какую-либо сделку по продаже оружия в <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>. Отмечалось, что премьер выступает против продажи истребителей F-35 и другого современного оружия любым государствам <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнего Востока</a>, включая арабские страны, поддерживающие мир с государством Израиль. На вооружении <a href="http://ria.ru/organization_VVS_Izrailja/" target="_blank" data-auto="true">ВВС Израиля</a> уже есть истребители F-35.Ранее Израиль и ОАЭ при посредничестве США договорились о полной нормализации отношений. Церемония подписания соглашений о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ состоится 15 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других. Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения. ОАЭ станут третьей арабской страной после <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египта</a> и <a href="http://ria.ru/location_Jordan/" target="_blank" data-auto="true">Иордании</a>, признавшей Израиль.

https://ria.ru/20200910/istrebitel-1577021787.html

https://ria.ru/20200710/1574144982.html

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оаэ

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джаред кушнер, ближний восток, дональд трамп, f-35, биньямин нетаньяху, оаэ, сша, в мире