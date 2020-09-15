В Сети обсуждают интригу с iPhone 12 на сегодняшней презентации Apple
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНовый смартфон компании Apple iPhone SE 2020 в магазине Cstore в Москве
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Вечером, в 20:00 по Москве, пройдет долгожданная осенняя презентация Apple. Только вот главного продукта компании iPhone 12 на ней может быть и не представят. Во всяком случае, на это указывают многие инсайдеры, в их числе IT-журналист Bloomberg IT-журналист Марк Гурман.
Preview of tomorrow’s Apple launch: New Watches and iPads, no iPhones. https://t.co/gtlYlkflTN— Mark Gurman (@markgurman) September 14, 2020
Предсказание, конечно, неутешительное, но на такой поворот событий в Купертино намекало множество факторов в 2020 году — от пандемии коронавируса до задержек в цепи поставщиков комплектующих для нового iPhone. А намек на то, что традиционная сентябрьская презентация обойдется без смартфонов лежал и в названии пресс-конференции — Time Flies (время летит).
Так что сегодня покажут кроме iPhone? Авторитетный инсайдер из "яблочного" мира Эван Бласс заявил в своем Twitter, что это будут два новых планшета iPad, часы Apple Watch Series 6 и их недорогая версия Apple Watch SE.
Возможно, общественности представят и совершенно новый продукт — метку AirTag, с помощью которой можно найти потерянную вещь. Например, автомобиль на парковке.
Как бы то ни было, но интрига рассеется очень скоро. А о том, какие продукты представит Apple в сентябре, читайте на РИА Наука.
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