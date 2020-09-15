https://ria.ru/20200915/iphone-12-ne-budet-1577259981.html

В Сети обсуждают интригу с iPhone 12 на сегодняшней презентации Apple

Вечером, в 20:00 по Москве, пройдет долгожданная осенняя презентация Apple. Только вот главного продукта компании iPhone 12 на ней может быть и не представят... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T13:13

2020-09-15T13:13

2020-09-15T13:13

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Вечером, в 20:00 по Москве, пройдет долгожданная осенняя презентация <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>. Только вот главного продукта компании <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 на ней может быть и не представят. Во всяком случае, на это указывают многие инсайдеры, в их числе IT-журналист Bloomberg IT-журналист Марк Гурман.Предсказание, конечно, неутешительное, но на такой поворот событий в Купертино намекало множество факторов в 2020 году — от пандемии коронавируса до задержек в цепи поставщиков комплектующих для нового iPhone. А намек на то, что традиционная сентябрьская презентация обойдется без смартфонов лежал и в названии пресс-конференции — Time Flies (время летит).Так что сегодня покажут кроме iPhone? Авторитетный инсайдер из "яблочного" мира Эван Бласс заявил в своем <u><a href="https://twitter.com/evleaks/status/1305597389894541312" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a></u>, что это будут два новых планшета iPad, часы Apple Watch Series 6 и их недорогая версия Apple Watch SE. Возможно, общественности представят и совершенно новый продукт — метку AirTag, с помощью которой можно найти потерянную вещь. Например, автомобиль на парковке.Как бы то ни было, но интрига рассеется очень скоро. А о том, какие продукты представит Apple в сентябре, читайте на РИА Наука.

https://ria.ru/20200908/iphone-12-1576897494.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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