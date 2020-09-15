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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200915/investproekt-1577274135.html
Подмосковье получит более 1,1 млрд руб от инвестпроекта в Коломне
Более 1,1 миллиарда рублей поступит в консолидированный бюджет Московской области от реализации инвестиционного проекта в Коломне, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T16:22
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новости подмосковья
коломна
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. </strong>Более 1,1 миллиарда рублей поступит в консолидированный бюджет <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> от реализации инвестиционного проекта в <a href="http://ria.ru/location_Kolomna/" target="_blank" data-auto="true">Коломне</a>, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.Земельный участок площадью 1,3 гектар в Коломенском городском округе предоставлен в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Торговый Дом АДЛ" для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству комплекса серийного производства стальных шаровых кранов больших диаметров. "На переданном участке инвестор планирует строительство еще одного комплекса, который удвоит производство продукции. За время реализации проекта в консолидированный бюджет Московской области поступит более 1,16 миллиардов рублей, а в округе появится 41 рабочее место", — приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.Министр добавила, что земля передается компании в аренду на 7 лет. Начало строительства комплекса намечено на 2021 год, а выйти на полную мощность инвестор планирует в 2027 году. Инвестиции в проект составят порядка 1,1 миллиард рублей.
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коломна
московская область (подмосковье)
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коломна, московская область (подмосковье)

Подмосковье получит более 1,1 млрд руб от инвестпроекта в Коломне

16:22 15.09.2020 (обновлено: 16:35 15.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Более 1,1 миллиарда рублей поступит в консолидированный бюджет Московской области от реализации инвестиционного проекта в Коломне, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Земельный участок площадью 1,3 гектар в Коломенском городском округе предоставлен в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Торговый Дом АДЛ" для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству комплекса серийного производства стальных шаровых кранов больших диаметров.
"На переданном участке инвестор планирует строительство еще одного комплекса, который удвоит производство продукции. За время реализации проекта в консолидированный бюджет Московской области поступит более 1,16 миллиардов рублей, а в округе появится 41 рабочее место", — приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
Министр добавила, что земля передается компании в аренду на 7 лет. Начало строительства комплекса намечено на 2021 год, а выйти на полную мощность инвестор планирует в 2027 году. Инвестиции в проект составят порядка 1,1 миллиард рублей.
Дом правительства Московской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2019
27 июня 2019, 13:54Новости Подмосковья
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Новости ПодмосковьяКоломнаМосковская область (Подмосковье)
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