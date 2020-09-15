https://ria.ru/20200915/hemsworth-1577230320.html

Крис Хемсворт рассказал, что не собирается прощаться с Тором

Крис Хемсворт подтвердил в интервью польскому изданию Elle Man, что не собирается расставаться с ролью Тора и прощаться с киновселенной Marvel. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T05:25

2020-09-15T05:25

2020-09-15T05:25

культура

крис хемсворт

кино и сериалы

новости культуры

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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости</strong>. Крис Хемсворт <a href="https://www.elleman.pl/artykul/chris-hemsworth-w-elle-man-nie-jestem-juz-zakladnikiem-pieniadza" target="_blank">подтвердил</a> в интервью польскому изданию Elle Man, что не собирается расставаться с ролью Тора и прощаться с киновселенной Marvel.На вопрос о том, повесит ли его герой свой молот после выхода четвертого фильма, Хемсворт ответил: "Вы с ума сошли? Я не собираюсь уходить на пенсию в ближайшее время". "Тор еще слишком молод для этого, ему каких-то 1500 лет, — пошутил он. — Этой картиной ("Тор: Любовь и Гром") я точно не буду прощаться с брендом. По крайней мере, я очень на это надеюсь", — уточнил он.Австралийский актер играет эту роль с 2011 года. С тех пор он ее исполнил в общей сложности в шести лентах — в серии фильмов о Торе и в "Мстителях". Рассказывая о предстоящей картине, актер пообещал, что в ней будет "много любви и молний". Предположительно съемки начнутся в 2021 году, а мировая премьера состоится 11 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20200707/1573955999.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крис хемсворт, кино и сериалы, новости культуры