Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200915/hemsworth-1577230320.html
Крис Хемсворт рассказал, что не собирается прощаться с Тором
Крис Хемсворт подтвердил в интервью польскому изданию Elle Man, что не собирается расставаться с ролью Тора и прощаться с киновселенной Marvel. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T05:25
2020-09-15T05:25
культура
крис хемсворт
кино и сериалы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575590743_0:104:3072:1832_1400x0_80_0_0_a4aacf5179c9644e4435acfa3cd481c3.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости</strong>. Крис Хемсворт <a href="https://www.elleman.pl/artykul/chris-hemsworth-w-elle-man-nie-jestem-juz-zakladnikiem-pieniadza" target="_blank">подтвердил</a> в интервью польскому изданию Elle Man, что не собирается расставаться с ролью Тора и прощаться с киновселенной Marvel.На вопрос о том, повесит ли его герой свой молот после выхода четвертого фильма, Хемсворт ответил: "Вы с ума сошли? Я не собираюсь уходить на пенсию в ближайшее время". "Тор еще слишком молод для этого, ему каких-то 1500 лет, — пошутил он. — Этой картиной ("Тор: Любовь и Гром") я точно не буду прощаться с брендом. По крайней мере, я очень на это надеюсь", — уточнил он.Австралийский актер играет эту роль с 2011 года. С тех пор он ее исполнил в общей сложности в шести лентах — в серии фильмов о Торе и в "Мстителях". Рассказывая о предстоящей картине, актер пообещал, что в ней будет "много любви и молний". Предположительно съемки начнутся в 2021 году, а мировая премьера состоится 11 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20200707/1573955999.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575590743_167:0:2898:2048_1400x0_80_0_0_19c03e21c5353a50ce260c655ab13b2f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крис хемсворт, кино и сериалы, новости культуры

Крис Хемсворт рассказал, что не собирается прощаться с Тором

05:25 15.09.2020
90
© AP Photo / Joel C RyanАктер Крис Хемсворт
Актер Крис Хемсворт - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© AP Photo / Joel C Ryan
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Крис Хемсворт подтвердил в интервью польскому изданию Elle Man, что не собирается расставаться с ролью Тора и прощаться с киновселенной Marvel.
На вопрос о том, повесит ли его герой свой молот после выхода четвертого фильма, Хемсворт ответил: "Вы с ума сошли? Я не собираюсь уходить на пенсию в ближайшее время".
"Тор еще слишком молод для этого, ему каких-то 1500 лет, — пошутил он. — Этой картиной ("Тор: Любовь и Гром") я точно не буду прощаться с брендом. По крайней мере, я очень на это надеюсь", — уточнил он.
Австралийский актер играет эту роль с 2011 года. С тех пор он ее исполнил в общей сложности в шести лентах — в серии фильмов о Торе и в "Мстителях".
Рассказывая о предстоящей картине, актер пообещал, что в ней будет "много любви и молний".
Предположительно съемки начнутся в 2021 году, а мировая премьера состоится 11 февраля 2022 года.
Халк Хоган и Крис Хемсворт - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 06:26Культура
Крис Хемсворт рассказал о работе над ролью в байопике о Халке Хогане
000000
КультураКрис ХемсвортКино и сериалыНовости культуры
Рекомендуем
Певица Шакира
Шакира рассказала о новом хобби, приобретенном на карантине
Актриса Мэрил Стрип на фотоколле перед показом фильма режиссера Филлиды Ллойд Железная леди (The Iron Lady) в рамках Берлиенале-2012
Стало известно, когда выйдет "Выпускной" с Мерил Стрип и Николь Кидман
Постер сериала Сокол и Зимний Солдат
В сериале "Сокол и зимний солдат" появился новый персонаж
Майли Сайрус, Дуа Липа и Билли Айдол
В записи альбома Майли Сайрус приняли участие Дуа Липа и Билли Айдол
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин заявил, что белорусы должны сами решить судьбу своей страны
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
Ситников заявил, что продолжит улучшать жизнь Костромской области
Председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева
Прокопьева: победа Цыбульского - свидетельство доверия населения Поморья
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Эксперт допустил, что переговоры Путина и Лукашенко продлятся до утра
Избиратели и члены избирательной комиссии на избирательном участке No524 в Москве
В Верхневолжье по итогам выборов единороссы получат почти 80% мандатов
Кадр из фильма Малькольм и Мари
Netflix приобрел права на показ первого посткарантинного фильма
Мужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке
Эксперты: довыборы депутата ГД в Ярославской области прошли честно
Действующий президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время голосования на избирательном участке №42 в Казани
Минниханов вступит в должность президента Татарстана 18 сентября
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой на новоселье жителей в Лянторе
Жильцов 12 аварийных домов в крупнейшем районе Югры переселят
Фиджи
У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,1
Врачи во время обхода
В Москве еще 1086 человек вылечились от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:09Минобороны Белоруссии оценило военное сотрудничество с Польшей и Литвой
11:08Москвичей предупредили о "пузыре" полярного холода
11:01Директор СВР ответил на обвинения Запада в ситуации с Навальным
10:59Белоруссия может пересмотреть военное сотрудничество с Польшей и Литвой
10:57В Минске считают, что ряд стран хотят расколоть Союзное государство
10:52Роспотребнадзор рассказал о результатах исследований мутаций коронавируса
10:52Попова рассказала о числе бессимптомных случаев COVID-19
10:52Глава Роспотребнадзора заявила о сезонности коронавируса
10:50К работе над вакциной "Спутник V" подключились три крупных производителя
10:47Правительство поддержало законопроект об ограничении изъятия детей
10:46Google раскрыл дату выхода смартфона Pixel 5 на чистом Android
10:45В России за сутки умерли 150 пациентов с коронавирусом
10:44Комиссия по выдаче авиакомпаниям допусков за рубеж возобновляет работу
10:43В России за сутки выписаны 5605 переболевших COVID-19
10:43В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса
10:43В Москве выявили 730 новых случаев заражения коронавирусом
10:42Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России выявили 5529 новых случаев заражения коронавирусом
10:40Юрист оценил намерение Цепкало привлечь Лукашенко к суду в Гааге
10:40В Минске не исключили силовой вариант реагирования на военные угрозы
Лента новостейМолния