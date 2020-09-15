https://ria.ru/20200915/hemsworth-1577230320.html
Крис Хемсворт рассказал, что не собирается прощаться с Тором
Крис Хемсворт подтвердил в интервью польскому изданию Elle Man, что не собирается расставаться с ролью Тора и прощаться с киновселенной Marvel. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T05:25
2020-09-15T05:25
2020-09-15T05:25
культура
крис хемсворт
кино и сериалы
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости</strong>. Крис Хемсворт <a href="https://www.elleman.pl/artykul/chris-hemsworth-w-elle-man-nie-jestem-juz-zakladnikiem-pieniadza" target="_blank">подтвердил</a> в интервью польскому изданию Elle Man, что не собирается расставаться с ролью Тора и прощаться с киновселенной Marvel.На вопрос о том, повесит ли его герой свой молот после выхода четвертого фильма, Хемсворт ответил: "Вы с ума сошли? Я не собираюсь уходить на пенсию в ближайшее время". "Тор еще слишком молод для этого, ему каких-то 1500 лет, — пошутил он. — Этой картиной ("Тор: Любовь и Гром") я точно не буду прощаться с брендом. По крайней мере, я очень на это надеюсь", — уточнил он.Австралийский актер играет эту роль с 2011 года. С тех пор он ее исполнил в общей сложности в шести лентах — в серии фильмов о Торе и в "Мстителях". Рассказывая о предстоящей картине, актер пообещал, что в ней будет "много любви и молний". Предположительно съемки начнутся в 2021 году, а мировая премьера состоится 11 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20200707/1573955999.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крис хемсворт, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости
. Крис Хемсворт подтвердил
в интервью польскому изданию Elle Man, что не собирается расставаться с ролью Тора и прощаться с киновселенной Marvel.
На вопрос о том, повесит ли его герой свой молот после выхода четвертого фильма, Хемсворт ответил: "Вы с ума сошли? Я не собираюсь уходить на пенсию в ближайшее время".
"Тор еще слишком молод для этого, ему каких-то 1500 лет, — пошутил он. — Этой картиной ("Тор: Любовь и Гром") я точно не буду прощаться с брендом. По крайней мере, я очень на это надеюсь", — уточнил он.
Австралийский актер играет эту роль с 2011 года. С тех пор он ее исполнил в общей сложности в шести лентах — в серии фильмов о Торе и в "Мстителях".
Рассказывая о предстоящей картине, актер пообещал, что в ней будет "много любви и молний".
Предположительно съемки начнутся в 2021 году, а мировая премьера состоится 11 февраля 2022 года.