https://ria.ru/20200915/grubo-1577273319.html

Муцениеце грубо высказалась о новой девушке Прилучного

Актриса Агата Муцениеце назвала новую девушку своего экс-супруга Павла Прилучного "особью женского пола". РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T16:08

2020-09-15T16:08

2020-09-15T16:08

культура

агата муцениеце

павел прилучный

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_agata-mutsenietse/" target="_blank" data-auto="true">Агата Муцениеце</a> назвала новую девушку своего экс-супруга Павла Прилучного "особью женского пола". В очередном выпуске программы "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=pAU821GXpOA&ab_channel=AgataMuceniece" target="_blank" rel="nofollow noopener">Честный развод</a>" на своем ютуб-канале артистка рассказала, что смогла сохранить хорошие отношения с Прилучным. "Я с детьми только хорошо общаюсь. Говорю: "Папа хороший, я хорошая, мы просто живем раздельно. Мы стали ругаться, поэтому так решили", — рассказала она.В ответ на это ее собеседница, актриса Раиса Рязанова, заявила, что дальнейшее общение с детьми будет зависеть от новой, "вновь приобретенной". Муцениеце договорила за коллегу фразу, назвав возлюбленную бывшего мужа "особью женского пола". Сейчас Прилучный встречается с звездой сериала "Папины Дочки" Мирославой Карпович.Агата Муцениеце и <a href="http://ria.ru/person_pavel-priluchnyy/" target="_blank" data-auto="true">Павел Прилучный</a> поженились в 2011 году. Они расторгли брак в июне. Экс-супруги воспитывают сына и дочь.В апреле актриса рассказала о насилии со стороны мужа, однако заявила, что не считает себя врагом Прилучного. Она надеется, что ментальное и физическое здоровье бывшего мужа придет в норму.

https://ria.ru/20200430/1570810957.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агата муцениеце, павел прилучный, шоу-бизнес