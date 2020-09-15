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https://ria.ru/20200915/grubo-1577273319.html
Муцениеце грубо высказалась о новой девушке Прилучного
Актриса Агата Муцениеце назвала новую девушку своего экс-супруга Павла Прилучного "особью женского пола". РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T16:08
2020-09-15T16:08
культура
агата муцениеце
павел прилучный
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_agata-mutsenietse/" target="_blank" data-auto="true">Агата Муцениеце</a> назвала новую девушку своего экс-супруга Павла Прилучного "особью женского пола". В очередном выпуске программы "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=pAU821GXpOA&amp;ab_channel=AgataMuceniece" target="_blank" rel="nofollow noopener">Честный развод</a>" на своем ютуб-канале артистка рассказала, что смогла сохранить хорошие отношения с Прилучным. "Я с детьми только хорошо общаюсь. Говорю: "Папа хороший, я хорошая, мы просто живем раздельно. Мы стали ругаться, поэтому так решили", — рассказала она.В ответ на это ее собеседница, актриса Раиса Рязанова, заявила, что дальнейшее общение с детьми будет зависеть от новой, "вновь приобретенной". Муцениеце договорила за коллегу фразу, назвав возлюбленную бывшего мужа "особью женского пола". Сейчас Прилучный встречается с звездой сериала "Папины Дочки" Мирославой Карпович.Агата Муцениеце и <a href="http://ria.ru/person_pavel-priluchnyy/" target="_blank" data-auto="true">Павел Прилучный</a> поженились в 2011 году. Они расторгли брак в июне. Экс-супруги воспитывают сына и дочь.В апреле актриса рассказала о насилии со стороны мужа, однако заявила, что не считает себя врагом Прилучного. Она надеется, что ментальное и физическое здоровье бывшего мужа придет в норму.
https://ria.ru/20200430/1570810957.html
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агата муцениеце, павел прилучный, шоу-бизнес

Муцениеце грубо высказалась о новой девушке Прилучного

16:08 15.09.2020
12754
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Агата Муцениеце
Актриса Агата Муцениеце - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Агата Муцениеце. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Актриса Агата Муцениеце назвала новую девушку своего экс-супруга Павла Прилучного "особью женского пола".
В очередном выпуске программы "Честный развод" на своем ютуб-канале артистка рассказала, что смогла сохранить хорошие отношения с Прилучным.
"Я с детьми только хорошо общаюсь. Говорю: "Папа хороший, я хорошая, мы просто живем раздельно. Мы стали ругаться, поэтому так решили", — рассказала она.
В ответ на это ее собеседница, актриса Раиса Рязанова, заявила, что дальнейшее общение с детьми будет зависеть от новой, "вновь приобретенной". Муцениеце договорила за коллегу фразу, назвав возлюбленную бывшего мужа "особью женского пола". Сейчас Прилучный встречается с звездой сериала "Папины Дочки" Мирославой Карпович.
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Агата Муцениеце и Павел Прилучный поженились в 2011 году. Они расторгли брак в июне. Экс-супруги воспитывают сына и дочь.
В апреле актриса рассказала о насилии со стороны мужа, однако заявила, что не считает себя врагом Прилучного. Она надеется, что ментальное и физическое здоровье бывшего мужа придет в норму.
82553323
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КультураАгата МуцениецеПавел ПрилучныйШоу-бизнес
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