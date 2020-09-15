https://ria.ru/20200915/goskredit-1577263448.html

Госдума во втором чтении приняла проект о выдаче госкредитов вне плана

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который наделяет правительство РФ правом предоставлять в текущем году иностранным государством государственные... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T13:52

2020-09-15T13:52

2020-09-15T14:44

россия

госдума рф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573975367_0:0:2940:1655_1400x0_80_0_0_995ff371d736d9de7f06e70b38c720ba.jpg

<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> приняла во втором чтении законопроект, который наделяет правительство РФ правом предоставлять в текущем году иностранным государством государственные кредиты, не предусмотренные программой таких кредитов.<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> и Минск ранее в сентябре договорились о предоставлении <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> госкредита. Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в понедельник озвучил его сумму - 1,5 миллиарда долларов. Планируется, что это произойдет в ближайшее время.Редакция первого чтения содержала лишь изменения в Бюджетный кодекс, которые включали с будущего года в бюджетную систему России бюджет муниципального округа по аналогии с бюджетом городского округа. Во втором чтении проект был дополнен поправкой правительства, предоставляющей кабмину в текущем году право принимать решения о предоставлении госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов на 2020-2022 годы.Такие кредиты поправкой разрешается предоставлять как за счет ассигнований, установленных самой программой, так и за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года.Госдума поддержала и поправку председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, также касающуюся предоставления госкредитов иностранным государствам в текущем году. Она допускает внесение изменений в сводную бюджетную роспись на основании решений правительства по госкредитам, то есть без правки бюджета. Поправка связана с необходимостью дать правительству возможности, связанные с представлением кредитов в случае, если лимит будет исчерпан, пояснил накануне Макаров.

https://ria.ru/20200914/kredit-1577234634.html

3

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, экономика