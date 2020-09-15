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https://ria.ru/20200915/goskredit-1577263448.html
Госдума во втором чтении приняла проект о выдаче госкредитов вне плана
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который наделяет правительство РФ правом предоставлять в текущем году иностранным государством государственные... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T13:52
2020-09-15T14:44
россия
госдума рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> приняла во втором чтении законопроект, который наделяет правительство РФ правом предоставлять в текущем году иностранным государством государственные кредиты, не предусмотренные программой таких кредитов.<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> и Минск ранее в сентябре договорились о предоставлении <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> госкредита. Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в понедельник озвучил его сумму - 1,5 миллиарда долларов. Планируется, что это произойдет в ближайшее время.Редакция первого чтения содержала лишь изменения в Бюджетный кодекс, которые включали с будущего года в бюджетную систему России бюджет муниципального округа по аналогии с бюджетом городского округа. Во втором чтении проект был дополнен поправкой правительства, предоставляющей кабмину в текущем году право принимать решения о предоставлении госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов на 2020-2022 годы.Такие кредиты поправкой разрешается предоставлять как за счет ассигнований, установленных самой программой, так и за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года.Госдума поддержала и поправку председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, также касающуюся предоставления госкредитов иностранным государствам в текущем году. Она допускает внесение изменений в сводную бюджетную роспись на основании решений правительства по госкредитам, то есть без правки бюджета. Поправка связана с необходимостью дать правительству возможности, связанные с представлением кредитов в случае, если лимит будет исчерпан, пояснил накануне Макаров.
https://ria.ru/20200914/kredit-1577234634.html
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россия, госдума рф, экономика

Госдума во втором чтении приняла проект о выдаче госкредитов вне плана

13:52 15.09.2020 (обновлено: 14:44 15.09.2020)
472
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаВид на здание Дома правительства РФ
Вид на здание Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Вид на здание Дома правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который наделяет правительство РФ правом предоставлять в текущем году иностранным государством государственные кредиты, не предусмотренные программой таких кредитов.
Москва и Минск ранее в сентябре договорились о предоставлении Белоруссии госкредита. Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в понедельник озвучил его сумму - 1,5 миллиарда долларов. Планируется, что это произойдет в ближайшее время.
Редакция первого чтения содержала лишь изменения в Бюджетный кодекс, которые включали с будущего года в бюджетную систему России бюджет муниципального округа по аналогии с бюджетом городского округа. Во втором чтении проект был дополнен поправкой правительства, предоставляющей кабмину в текущем году право принимать решения о предоставлении госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов на 2020-2022 годы.
Такие кредиты поправкой разрешается предоставлять как за счет ассигнований, установленных самой программой, так и за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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Песков рассказал, на что Белоруссии будет выделен новый кредит
Госдума поддержала и поправку председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, также касающуюся предоставления госкредитов иностранным государствам в текущем году. Она допускает внесение изменений в сводную бюджетную роспись на основании решений правительства по госкредитам, то есть без правки бюджета. Поправка связана с необходимостью дать правительству возможности, связанные с представлением кредитов в случае, если лимит будет исчерпан, пояснил накануне Макаров.
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РоссияГосдума РФЭкономика
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