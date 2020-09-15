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В Госдуме прокомментировали слова Борреля о нелегитимности Лукашенко
Евросоюз опять включает двойные стандарты, отказываясь признавать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко и анонсируя санкции против Минска,... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:47
2020-09-15T14:57
леонид слуцкий
жозеп боррель
брюссель
госдума рф
евросоюз
белоруссия
александр лукашенко
минск
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> опять включает двойные стандарты, отказываясь признавать легитимность президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> и анонсируя санкции против <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, считает глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> заявил, что Лукашенко не является легитимными президентом Белоруссии для Евросоюза."ЕС опять включает двойные стандарты, отказываясь признавать легитимность Лукашенко и анонсируя санкции против Минска. Таким образом, <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюссель</a> продолжает оказывать давление, вмешиваясь во внутренние дела Белоруссии и реализуя венесуэльский сценарий", - написал Слуцкий в <a href="https://twitter.com/l_slutsky" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в Евросоюзе, фальсификацию выборов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577257071.html
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577255684.html
Отличные стандарты их надо применять повсеместно, включая и Россию, где действующая власть и правящая партия идут на все ухищрения, чтобы усложнить другим соискателям выход во властные структуры. Тем самым многократно увеличивая социальную и политическую нестабильность. Очень опрометчиво надеяться, что все устаканится само собой.
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А кто бореля наделял полномочиями определять легитимность?
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брюссель
белоруссия
минск
РИА Новости
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леонид слуцкий, жозеп боррель, брюссель, госдума рф, евросоюз, белоруссия, александр лукашенко, минск, в мире

В Госдуме прокомментировали слова Борреля о нелегитимности Лукашенко

14:47 15.09.2020 (обновлено: 14:57 15.09.2020)
7357
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Евросоюз опять включает двойные стандарты, отказываясь признавать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко и анонсируя санкции против Минска, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Лукашенко не является легитимными президентом Белоруссии для Евросоюза.
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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"ЕС опять включает двойные стандарты, отказываясь признавать легитимность Лукашенко и анонсируя санкции против Минска. Таким образом, Брюссель продолжает оказывать давление, вмешиваясь во внутренние дела Белоруссии и реализуя венесуэльский сценарий", - написал Слуцкий в Twitter.
Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в Евросоюзе, фальсификацию выборов.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 12:18Протесты в Белоруссии
Боррель призвал принять санкции по Белоруссии как можно быстрее
117122019
Обсудить 5
Леонид СлуцкийЖозеп БоррельБрюссельГосдума РФЕвросоюзБелоруссияАлександр ЛукашенкоМинскВ мире
Популярные комментарии
Отличные стандарты их надо применять повсеместно, включая и Россию, где действующая власть и правящая партия идут на все ухищрения, чтобы усложнить другим соискателям выход во властные структуры. Тем самым многократно увеличивая социальную и политическую нестабильность. Очень опрометчиво надеяться, что все устаканится само собой.
15 сентября, 14:56
Алексей ВеселинАлексей Веселин
10010634
А кто бореля наделял полномочиями определять легитимность?
15 сентября, 15:12
Андрей КочергинАндрей Кочергин
1100000
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