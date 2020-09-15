https://ria.ru/20200915/gosduma-1577267465.html

В Госдуме прокомментировали слова Борреля о нелегитимности Лукашенко

Евросоюз опять включает двойные стандарты, отказываясь признавать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко и анонсируя санкции против Минска,... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T14:47

2020-09-15T14:47

2020-09-15T14:57

леонид слуцкий

жозеп боррель

брюссель

госдума рф

евросоюз

белоруссия

александр лукашенко

минск

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572771146_0:0:2942:1656_1400x0_80_0_0_5aa28ec838d1e02ed9664b70341f8873.jpg

<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> опять включает двойные стандарты, отказываясь признавать легитимность президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> и анонсируя санкции против <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, считает глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> заявил, что Лукашенко не является легитимными президентом Белоруссии для Евросоюза."ЕС опять включает двойные стандарты, отказываясь признавать легитимность Лукашенко и анонсируя санкции против Минска. Таким образом, <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюссель</a> продолжает оказывать давление, вмешиваясь во внутренние дела Белоруссии и реализуя венесуэльский сценарий", - написал Слуцкий в <a href="https://twitter.com/l_slutsky" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в Евросоюзе, фальсификацию выборов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577257071.html

https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577255684.html

Алексей Веселин Отличные стандарты их надо применять повсеместно, включая и Россию, где действующая власть и правящая партия идут на все ухищрения, чтобы усложнить другим соискателям выход во властные структуры. Тем самым многократно увеличивая социальную и политическую нестабильность. Очень опрометчиво надеяться, что все устаканится само собой. 51

Андрей Кочергин А кто бореля наделял полномочиями определять легитимность? 11

5

брюссель

белоруссия

минск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид слуцкий, жозеп боррель, брюссель, госдума рф, евросоюз, белоруссия, александр лукашенко, минск, в мире