https://ria.ru/20200915/gosduma-1577255541.html

Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию нижней палаты парламента, напомнив парламентариям, что оставшийся год работы созыва нужно... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:16

2020-09-15T12:16

2020-09-15T13:38

россия

госдума рф

вячеслав володин

политика

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> открыл осеннюю сессию нижней палаты парламента, напомнив парламентариям, что оставшийся год работы созыва нужно использовать для решения проблем граждан."Уважаемые коллеги, прежде чем открыть осеннюю сессию, хочу напомнить, нам с вами остался год работы. И этот год наших полномочий мы должны использовать для того, чтобы решать проблемы граждан, для того, чтобы страна развивалась", - обратился Володин к депутатам."Осеняя сессия объявляется открытой", - сказал председатель Госдумы.Депутаты стоя заслушали гимн <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, большинство из них пели.Часть парламентариев на заседании отсутствует. Правила рассадки депутатов в зале не изменились. Многие депутаты присутствуют в зале заседаний без масок.Ранее Володин сообщил, что многие депутаты Госдумы переболели коронавирусом, отметив, что, согласно информации, которая поступила примерно месяц назад, речь идет о порядка 50 парламентариях. По его словам, в ближайшие две недели депутаты пройдут тестирование на антитела к коронавирусу.

https://ria.ru/20200915/volodin-1577252814.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, вячеслав володин, политика