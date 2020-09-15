https://ria.ru/20200915/gosduma-1577255541.html
Володин открыл осеннюю сессию Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию нижней палаты парламента, напомнив парламентариям, что оставшийся год работы созыва нужно... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:16
2020-09-15T12:16
2020-09-15T13:38
россия
госдума рф
вячеслав володин
политика
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> открыл осеннюю сессию нижней палаты парламента, напомнив парламентариям, что оставшийся год работы созыва нужно использовать для решения проблем граждан."Уважаемые коллеги, прежде чем открыть осеннюю сессию, хочу напомнить, нам с вами остался год работы. И этот год наших полномочий мы должны использовать для того, чтобы решать проблемы граждан, для того, чтобы страна развивалась", - обратился Володин к депутатам."Осеняя сессия объявляется открытой", - сказал председатель Госдумы.Депутаты стоя заслушали гимн <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, большинство из них пели.Часть парламентариев на заседании отсутствует. Правила рассадки депутатов в зале не изменились. Многие депутаты присутствуют в зале заседаний без масок.Ранее Володин сообщил, что многие депутаты Госдумы переболели коронавирусом, отметив, что, согласно информации, которая поступила примерно месяц назад, речь идет о порядка 50 парламентариях. По его словам, в ближайшие две недели депутаты пройдут тестирование на антитела к коронавирусу.
https://ria.ru/20200915/volodin-1577252814.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, вячеслав володин, политика
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
открыл осеннюю сессию нижней палаты парламента, напомнив парламентариям, что оставшийся год работы созыва нужно использовать для решения проблем граждан.
"Уважаемые коллеги, прежде чем открыть осеннюю сессию, хочу напомнить, нам с вами остался год работы. И этот год наших полномочий мы должны использовать для того, чтобы решать проблемы граждан, для того, чтобы страна развивалась", - обратился Володин к депутатам.
"Осеняя сессия объявляется открытой", - сказал председатель Госдумы.
Депутаты стоя заслушали гимн Российской Федерации
, большинство из них пели.
Часть парламентариев на заседании отсутствует. Правила рассадки депутатов в зале не изменились. Многие депутаты присутствуют в зале заседаний без масок.
Ранее Володин сообщил, что многие депутаты Госдумы переболели коронавирусом, отметив, что, согласно информации, которая поступила примерно месяц назад, речь идет о порядка 50 парламентариях. По его словам, в ближайшие две недели депутаты пройдут тестирование на антитела к коронавирусу.