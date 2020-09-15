Онлайн-брифинг сенатора А.Климова о вмешательстве извне в процесс ЕДГ
17 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг председателя Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея КЛИМОВА о зафиксированных Временной комиссией попытках вмешательства извне в подготовку и проведение единого дня голосования.
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В мероприятии также примет участие член Центральной избирательной комиссии, эксперт Временной комиссии Александр КЛЮКИН.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
В мероприятии также примет участие член Центральной избирательной комиссии, эксперт Временной комиссии Александр КЛЮКИН.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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