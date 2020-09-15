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Онлайн-брифинг сенатора А.Климова о вмешательстве извне в процесс ЕДГ
РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:58
2020-09-15T10:58
анонсы
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<strong>17 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг председателя Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея КЛИМОВА о зафиксированных Временной комиссией попытках вмешательства извне в подготовку и проведение единого дня голосования.<br><br><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200917/952901358.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br></strong>В мероприятии также примет участие член Центральной избирательной комиссии, эксперт Временной комиссии Александр КЛЮКИН.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-брифинг сенатора А.Климова о вмешательстве извне в процесс ЕДГ

10:58 15.09.2020
2
17 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг председателя Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея КЛИМОВА о зафиксированных Временной комиссией попытках вмешательства извне в подготовку и проведение единого дня голосования.

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В мероприятии также примет участие член Центральной избирательной комиссии, эксперт Временной комиссии Александр КЛЮКИН.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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