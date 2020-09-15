https://ria.ru/20200915/germaniya-1577267140.html

Главу МИД Германии раскритиковали за слишком короткую встречу с Лавровым

Глава МИД ФРГ Хайко Маас, предложивший российскому коллеге Сергею Лаврову встречу в Берлине продолжительностью в 1,5 часа, вновь потерпел поражение в... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T14:42

2020-09-15T14:42

2020-09-15T14:42

хайко маас

сергей лавров

алексей навальный

мид германии

нато

белоруссия

сирия

берлин (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/154956/48/1549564863_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_47c28c7e65460fea13e9a4b44c6a9fcd.jpg

<strong>БЕРЛИН, 15 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a>, предложивший российскому коллеге <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Лаврову</a> встречу в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> продолжительностью в 1,5 часа, вновь потерпел поражение в выстраивании внешнеполитической работы с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>, считает представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге ФРГ по вопросам внешней политики Армин-Паулус Хампель."Хайко Маас в тяжелейший кризис германо-российских отношений с момента падения Берлинской стены выделил российскому министру иностранных дел 90 минут для встречи... 90 минут! Только полетное время туда и обратно занимает пять часов! Более ясно показать, что нет интереса в содержательном решении, нельзя", - сообщил Хампель на своей странице в соцсети <a href="https://www.facebook.com/ArminPaulHampelAfD/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Ранее планировалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров 15 сентября посетит Берлин для участия в церемонии закрытия перекрестного Года научно-образовательных партнерств России и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Однако, как сообщили ранее в МИД РФ, 3 сентября Берлин уведомил Москву об изменениях в рабочем графике главы МИД ФРГ Хайко Мааса, в частности, его участие в церемонии закрытия было отменено, двусторонние переговоры с Лавровым было предложено провести за полтора часа. В этой связи в МИД РФ заявили об отмене визита Лаврова.По словам Хампеля, "напряженность между Россией и западными государствами дорого обходится миру". Он напомнил о таких важных вопросах германо-российского сотрудничества, как украинское урегулирование, война в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, санкционная политика ЕС, ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, а теперь и дело оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. При этом в немецком правительстве, а также в ЕС и <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> есть группа, которая делает ставку на "русофобию" и направление отношений между странами в "русофобские каналы", считает депутат. Отношения с Россией должны быть основаны на "равенстве, взаимной справедливости и невмешательстве", соседние страны "не следует заставлять выбирать между Западом и Россией", заявил Хампель. Он добавил, что "задача часа - это разговор (на уровне МИД стран – ред.), который должен продолжаться в течение вторника и, если надо, на следующий день"."Это работа дипломатии. Главный дипломат Германии снова не справляется с этой задачей", - заявил Хампель.

https://ria.ru/20200811/1575620889.html

https://ria.ru/20200727/1574970530.html

lyuda.terenteva.55 Да, Маас не справляется со своими задачами и ему далеко до нашего Лаврова - Дипломата №1 в мире. 30

6

белоруссия

сирия

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хайко маас, сергей лавров, алексей навальный, мид германии, нато, белоруссия, сирия, берлин (город), в мире